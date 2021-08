Daniela è stata una protagonista di Matrimonio a prima vista Italia nel 2018? Eccola oggi dopo 3 anni dal programma: la sua vita è drasticamente cambiata!

Andato in onda per la prima volta nel lontano 2016, ‘Matrimonio a prima vista Italia’ ha riscosso un successo davvero impressionante. Tanto è vero che non soltanto in queste ultime settimane stanno andando in onda gli episodi della settima stagione, ma anche i suoi ex protagonisti continuano a riscuotere un successo davvero impressionante. Come dimenticare, ad esempio, Steven, protagonista della seconda stagione? Oppure, di Francesca e Stefano, anche loro dell’edizione del 2017? È davvero impossibile, avete pienamente ragione!

Tra i tantissimi protagonisti che si sono alternati in queste sette edizioni del programma, però, è davvero impossibile non ricordarci nemmeno di lei. Stiamo parlando proprio di Daniela Benvenuto, protagonista di Matrimonio a prima vista Italia 3. Ricordate il suo matrimonio con Roberto Orlandini? Ecco: sappiamo benissimo che, subito dopo il programma, la coppia ha deciso di divorziare. Ecco, ma com’è cambiata la sua vita oggi? Siete curiosi di saperlo? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa.

Daniela è stata una protagonista di Matrimonio a prima vista Italia 3, eccola oggi dopo 3 anni: incredibile!

Per tutti gli appassionati di Matrimonio a prima vista Italia è davvero impossibile non ricordarsi di lei. Stiamo parlando proprio di Daniela, protagonista della terza edizione del programma. Convolata a nozze con Roberto, la giovanissima donna aveva le idee chiare sin dal primo momento sul suo matrimonio. E così, terminate le settimane canoniche stabilite dal programma, ha detto ‘addio’ a suo marito. Com’è cambiata, però, oggi? Sono trascorsi esattamente 3 anni da Matrimonio a prima vista Italia nel 2018, ma com’è cambiata la sua vita?

Stando a quanto si apprende da una sua intervista su Twitch a Marco Rompietti, ex concorrente di Matrimonio a prima vista Italia 4, sembrerebbe che la vita di Daniela dopo il programma sia drasticamente cambiata. È proprio in quest’occasione, infatti, che la bella Daniela ha fatto il suo coming out. Ed ha rivelato di essere fidanzata con Samantha. Le due, dando uno sguardo approfondito ai loro profili Instagram, continuano ad essere innamorate e super affiatate.

Tantissimi auguri a Daniela e Samantha.