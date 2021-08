Matrimonio a prima vista Usa: le coppie dopo il sì sono ancora insieme? Cosa abbiamo saputo.

Come in Italia, anche in America è andato in onda il reality che porta all’altare persone che non si conoscono, Matrimonio a prima vista Usa. Certo, non è perfettamente uguale a quello italiano il format, ma la sostanza è quella. Gli esperti hanno scelto quattro coppie che si sono sposate a Philadelphia. Le coppie formate sono Stephanie Sersen e A.J. Vollmoelle, Jasmine McGriff e Willie Guess, Kate Sisk e Luke Cuccurullo, Kristine Killingsworth e Keith Dewar. L’ultima settimana, anzi, l’ultimo weekend, hanno trascorso un po’ di tempo insieme, un modo, questo, anche per confrontarsi.

Sappiamo benissimo cosa è poi successo. Dopo ben 7 settimane, due coppie sono rimaste insieme, e alla decisione finale hanno continuato a credere nel loro sì. Stiamo parlando di Stephanie con A.J e Kristine e Keith. Un colpo di scena davvero inaspettato ha coinvolto la seconda coppia, formata da Jasmine e Will. Infatti, è stato l’uomo a non voler continuare, deludendo uno degli esperti. Ma cos’è successo a distanza di tempo? Le coppie sono ancora insieme oggi?

Matrimonio a prima vista Usa: cosa è successo alle coppie dopo il programma

Matrimonio a prima vista Usa è un reality che, come in Italia, ha avuto un successo straordinario. Quattro coppie sono state al centro dell’attenzione, e sono: Stephanie con A.J, Jasmine con Will, Kate con Luke e Kristine con Keith. Alla scelta finale, soltanto due sono rimaste insieme.

Ma cosa è successo dopo? Le coppie sono ancora insieme oggi? Andando a curiosare sui profili social, sembrerebbe che, il reality sia stato girato diverso tempo fa, perchè le foto del matrimonio non risalgono a quest’anno. Notiamo fin da subito e con grande gioia, che Jasmine e A.J sono ancora insieme. Negli scatti, anzi, appaiono felici e spensierati. Lo stesso vale anche per Kristine e Keith, sempre più innamorati.

Una grande sorpresa per i fan delle coppie che hanno sperato fino alla fine nel lieto fine. Sembrerebbe che nulla sia cambiato per gli altri. Ma c’è una novità, anzi, una lieta notizia. A quanto pare, Jasmine ha trovato l’amore, ma non solo. E’ anche diventata mamma!