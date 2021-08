Ne Il Segreto l’abbiamo visto così, interpretare Mauricio: ma com’era da giovane l’attore? Stenterete a riconoscerlo!

Il Segreto è una soap opera spagnola andata in onda in Spagna dal febbraio 2011 al maggio 2020, mentre in Italia, dal giugno 2013 fino al 28 maggio 2021. L’ultima puntata è andata in onda per noi il 28 maggio, e i colpi di scena non sono mancati. Dodici stagioni ricche di sorprese.

Leggi anche Ha interpretato Rosario ne Il Segreto: vedere l’attrice vi lascerà senza parole, resterete incantati

Otto anni in cui la soap ci ha sempre appassionato. Sarà proprio per questo che gli ascolti sono stati altissimi. Centinaia di personaggi hanno fatto parte della telenovela. Come dimenticare Mauricio, capomastro della tenuta appartenente a Donna Francisca, e soprattutto suo braccio destro. L’attore che l’ha interpretato è Mario Zorrilla. E’ apparso in queste vesti, ma l’avete mai visto da giovane? Stenterete a riconoscerlo.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

Mauricio ne Il Segreto: com’era l’attore da giovane, stenterete a riconoscerlo

In otto anni Il Segreto ci ha sempre accompagnato nelle ore pomeridiane, anche se, spesso, è cambiato l’orario di trasmissione. La sua ultima puntata, per noi, è andata in onda il 28 maggio. La chiusura delle telenovela ha lasciato i telespettatori sbigottiti. Non avrebbero mai immaginato di non poter più seguire le vicende dei cittadini di Puente Viejo.

Leggi anche Ha interpretato Mauricio ne Il Segreto: nella soap era così, vederlo oggi vi lascerà senza parole

Tra i personaggi che più di tutti spicca, non possiamo non citare, Mauricio, capomastro della tenuta di Donna Francisca e suo braccio destro, dall’inizio, alla fine. Mauricio è stato interpretato da Mario Zorrilla. Abbiamo visto l’attore così nella telenovela, ma com’era da giovane?

Avete osservato con attenzione lo scatto? E’ irriconoscibile, non trovate? Difficile capire che in questa immagine è fotografato l’attore de Il Segreto. E invece è proprio lui, perchè Zorrila l’ha resa nota sul suo social, e a corredo ha scritto: “Quando ero un giovane attore”.