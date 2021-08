Meghan Markle, il gesto ‘definitivo’ che non lascia più spazio a dubbi, cos’è successo

Meghan Markle e quel gesto che non lascia più spazio a dubbi: ma cosa è successo esattamente?

Meghan Markle e il Principe Harry, diversi mesi fa, hanno preso una importante decisione. Hanno lasciato la casa reale, dove, vivevano insieme alla famiglia. Da quel momento, qualcosa è cambiato e qualcosa è successo.

La coppia durante un’intervista a Oprah si è lasciata andare a forti dichiarazioni. Dichiarazioni che, lo sappiamo benissimo, hanno lasciato il mondo intero senza parole. E se noi, da fuori, siamo rimasti spiazzati, non possiamo immaginare quanto possa aver destato clamore nella famiglia reale. Ormai, sembra che la distanza sia il punto più forte che leghi le due famiglie. Nonostante l’avvicinamento di Harry a Londra per festeggiare il 60esimo compleanno di Lady Diana, si percepisce il segno di distacco. Nelle ultime ore, questo ‘pensiero’ è divenuto ancora più forte, dopo un ‘gesto’ compiuto da Meghan Markle. Ma cosa ha fatto esattamente la donna? Entriamo nei dettagli.

Meghan Markle, il ‘gesto’ che fa pensare: è rottura definitiva?

Sembra che non ci possa essere distanza più grande di quella sorta tra Harry e Meghan e la famiglia reale. Dopo la pronta decisione di non vivere al castello di Windsor, l’intervista a Oprah ha lasciato tutti spiazzati. Parole che ancora oggi, a distanza di mesi, suonano forti. Non sembra esserci nessun riavvicinamento.

L’ultimo gesto di Meghan Markle segna un nuovo punto di non ritorno, una nuova presa di posizione. Ma cosa è accaduto esattamente? Nel giorno del suo 40esimo compleanno, la moglie di Harry ha parlato, dichiarando di aver dato vita ad un nuovo progetto 40×40, per il sostegno delle donne. I nomi scelti per l’iniziativa sono 40, ai quali è richiesto di impiegare 40 minuti del loro tempo per sostenere le donne che vogliono tornare a lavoro.

Ma perchè stiamo parlando di distanze dalla famiglia reale e di questo nuovo progetto di Meghan? Semplice, sembra che da questo ‘omaggio’, sia rimasta esclusa proprio la famiglia reale. Sarà, questo, un punto definitivo di chiusura? Staremo a vedere.