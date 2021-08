Nella famosissima saga Harry Potter era Neville Paciock: l’abbiamo visto così, l’attore adesso è drasticamente cambiato.

Ci siamo fatti travolgere e avvolgere dalla saga di Harry Potter. Anni e anni ad immergerci in un mondo fantastico, e ancora oggi, a distanza di tempo dall’uscita dell’ultimo capitolo non possiamo fare a meno di guardare la saga. Al centro della trama le avventure del giovane mago Harry. Tutto è cominciato quando era solo un bambino e un potente mago oscuro, Lord Voldemort, cerca di ucciderlo.

Saranno i suoi genitori a proteggerlo, ma verranno uccisi. Diventato un adolescente, Harry si ritrova catapultato ad Hogwarts, una scuola di magia e stregoneria. Qui, comprende di essere un mago a tutti gli effetti. Ma intanto l’oscuro signore riprende forza, pronto ad uccidere il ‘Prescelto’. L’ultimo capitolo vede in scena la battaglia tra il bene e il male, e in campo abbiamo ritrovato tutti i maghi della scuola di Hogwarts, uniti nella stessa missione. Tra i personaggi che sicuramente ci hanno accompagnato dall’inizio alla fine, ritroviamo Neville Paciock. Timido e impacciato, è stato interpretato dall’attore Matthew Lewis. Siete curiosi di scoprire com’è oggi? Vi anticipiamo, resterete di stucco!

Ha interpretato Neville Paciock in Harry Potter: vedere adesso l’attore vi lascerà sena parole

Harry Potter è una saga che ha ottenuto un successo davvero maestoso, tanto da essere amata da grandi e piccini. Il protagonista assoluto, il giovane Harry, verrà accompagnato in questo viaggio nel mondo della magia dai suoi due amici, Ron ed Hermione. Ma ad affiancarlo altri importanti personaggi. Vi ricordate, vero, di Neville Paciock?

Bambino timido e impacciato, appartenente alla stessa casa di Grifondoro di Harry, Hermione e Ron, diventerà una grande spalla nella battaglia contro il Signore Oscuro. L’attore che l’ha interpretato è Matthew Lewis. Sono passati tanti anni, sapete com’è oggi? Resterete di stucco!

Impossibile non notare l’incredibile cambiamento. Lewis appare oggi completamente cambiato, ma pur sempre bellissimo. Classe 1989, è noto soprattutto per essere stato, appunto, Neville, in Harry Potter. Ma l’attore ha preso parte anche ad altri film e serie televisive, sempre riscontrando un certo successo.