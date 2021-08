Perchè Arisa non ci sarà ad Amici 2021? Svelato il motivo

Sapete perchè Arisa non ci sarà ad Amici 2021? Finalmente pare sia stato svelato il motivo: ve lo diciamo di seguito

Amici è il talent show più longevo della televisione italiana, nonché uno dei più amati dal pubblico. Il programma ogni anno tiene incollati milioni e milioni di italiani a teleschermo. La trasmissione è ideata e condotta da Maria De Filippi. Il talent show è andata in onda per la prima volta su Canale 5 il 14 settembre 2002 con il titolo Saranno famosi, poi cambiato nel gennaio 2003 e divenuto Amici di Maria De Filippi.

Il talent show si suddivide in due fasi: quella pomeridiana, da ottobre a gennaio, con la formazione della classe e le esibizioni dinnanzi ai professori; quella serale, in onda da marzo a maggio il sabato in prima serata, con le esibizioni di fronte alla giuria di esperti e l’elezione del vincitore finale. Al talent show partecipano circa venti allievi tra cantanti e ballerini.

Perchè Arisa non ci sarà ad Amici 2021

Manca poco all’inizio della ventunesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Il programma è stato ovviamente confermato nei palinsesti di Mediaset e addirittura il daytime dovrebbe essere allungato.

La redazione è al lavoro per formare il cast della nuova edizione. Nuovi ingressi e addii clamorosi: Raimondo Todaro, dopo l’addio a Ballando con le Stelle, pare sia pronto ad approdare dietro alla cattedra di Amici. Per uno che arriva c’è ovviamente una che parte. La cantante Arisa, infatti, non dovrebbe far parte del cast della nuova edizione del talent show.

Perchè la cantante non ci sarà nella prossima edizione? Secondo quanto dichiarato dal giornalista Davide Maggio, Arisa avrebbe addirittura rinunciato di partecipare alla nuova edizione di Pekin Express, dall’anno prossimo in onda su Sky, per prendere parte nuovamente al talent show condotto da Maria De Filippi. In seguito, però, c’è stato un dietrofront da parte della cantante legato a motivi personali.

Adesso i ‘motivi personali’ sembrerebbero essere risolti, ma sia Amici che Pekin Express avrebbero già rimpiazzato la cantante.