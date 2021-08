E’ stato il protagonista assoluto di Dawson’s Creek: sapete chi è sua moglie? E’ bellissima!

Tutti abbiamo guardato almeno una volta la bellissima serie statunitense Dawson’s Creek. E’ andata in onda negli Stati Uniti dal 1998 al 2003. Sono state ben sei le stagioni, e tutte incredibilmente entusiasmanti. In Italia, la prima stagione è andata in onda nel 2000, e abbiamo avuto il piacere di seguirla fino al 2003.

Il personaggio che sicuramente risulta essere tra i protagonisti è Dawson Leery. Adolescente molto riflessivo e pacato, il suo comportamento si contrappone a quello di Pacey, molto più esuberante. Ma esattamente, chi ha rivestito i panni di Dawson? Questo personaggio è stato interpretato da James Van Der Beek. Di lui conosciamo praticamente tutto, perchè, sappiamo, l’attore ha doti incredibili. Ma cosa conosciamo, invece, della sua vita privata? Per caso, avete mai visto sua moglie? Vi anticipiamo, è bellissima!

Protagonista di Dawson’s Creek: sua moglie è bellissima, vederla vi spiazzerà

Nella serie televisiva statunitense Dawson’S Creek, abbiamo avuto modo di vedere diversi personaggi al centro della trama. Ovviamente, il protagonista assoluto è stato Dawson. Un ragazzo molto diverso dagli altri adolescenti, riflessivo e pacato. Il suo comportamento, come abbiamo detto, si contrappone a quello del suo amico Parcey, più ribelle.

Dawson è stato interpretato da James Van Der Beek. E’ un attore amatissimo e famosissimo, che ha preso parte a numerosi film di successo. Una carriera che è ben nota a tutti. Ma della sua vita privata, cosa sappiamo? A quanto pare, dal luglio 2003 fino al giugno 2009 è stato sposato con l’attrice Heather Ann McComb, un matrimonio poi conclusosi. Ma nel 2010 è convolato di nuovo a nozze: avete mai visto sua moglie? E’ bellissima!

Il suo nome è Kimberly Brook. Dalla loro unione sono nati cinque figli. Sono insieme da ben 11 anni, e l’attore non manca di manifestarle il suo amore anche attraverso i social, con dolci messaggi. Che dire, la moglie di James è davvero uno spettacolo!