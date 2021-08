Qual è il titolo di studio di Elisa Isoardi: non tutti conoscono questo retroscena sulla conduttrice, ex naufraga de L’Isola dei Famosi.

È una delle conduttrici più amate della nostra tv e di recente l’abbiamo vista negli inediti panni di naufraga, nell’ultima edizione de L’isola dei famosi. Si, parliamo proprio di Elisa Isoardi, l’ex modella che, nel 2000, ha partecipato al concorso di Miss Italia, aggiudicandosi la fascia di Miss Cinema. Oggi è uno dei volti più amati del nostro piccolo schermo, ma siete sicuri di sapere proprio tutto di lei.

Ad esempio, conoscete il suo titolo di studio? Se volete conoscere qualche curiosità sulla bellissima Elisa, siete nel posto giusto.

Elisa Isoardi, sapete qual è il suo titolo di studio? Le curiosità sull’amatissima conduttrice

Di lei conosciamo quasi tutto, ma in tanti si saranno chiesti qual è il titolo di studio di Elisa Isoardi. Ebbene, la conduttrice, nata a Cuneo e cresciuta a Caraglio, si è diplomata all’Istituto Superiore Eula, a Savigliano. Ma il suo amore per il mondo dello spettacolo è nato molto presto. Dopo la partecipazione a Miss Italia, Elisa si trasferisce a Roma per studiare recitazione: si diploma in Teatro Drammatico alla scuola sperimentale Agorà. Successivamente, inizia la carriera da modella, posando per diverse campagne fotografiche.

Le sue prime apparizioni in tv risalgono al 2005, quando ha vestito i panni di inviata nella trasmissione Rai Guarda che luna e ha condotto Italia che vai, con Guido Barlozzetti, su Rai Uno. Da qui l’inizio di una brillante carriere per Elisa: tra gli altri l’abbiamo vista in Linea Verde, Unomattina e La prova del cuoco.

L’abbiamo vista anche nelle vesti di concorrente di due amatissimi programmi: prima dell’Isola, infatti, Elisa si è cimentata nell’arte della danza a Ballando con le stelle, nel 2020.

Cosa si da del suo futuro in tv? Secondo alcune indiscrezioni, Elisa potrebbe diventare la conduttrice di un nuovo programma di cucina su Real Time. In attesa di conferme o smentite, vi piacerebbe rivederla in tv?