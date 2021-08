L’amatissima coppia ha annunciato di stare aspettando il quarto figlio: “Non ce l’aspettavamo”, rivelazione a sorpresa, gioia inspiegabile!

Un vero e proprio annuncio a sorpresa, quello che qualche giorno fa l’amatissima coppia ha rivelato ai loro sostenitori. Con un dolcissimo video, i due piccioncini, in compagnia dei loro piccoli, hanno annunciato l’arrivo di un quarto figlio. Avete letto proprio bene, si! Dopo la nascita dei loro tre maschietti, la coppia è pronta ad allargare nuovamente la famiglia. Sarà un maschietto o una femminuccia? Beh, al momento, non abbiamo grandissime informazione da darvi. Anche perché l’annuncio della gravidanza è avvenuto qualche giorno fa. Una cosa, però, è certa: la coppia è felice e non vede l’ora di accogliere nelle loro vite un nuovo bebè.

“Non ce l’aspettavamo”, sono proprio queste le parole che, a fine video, la coppia ha scritto ai loro sostenitori dopo aver annunciato l’arrivo di un quarto figlio. Di chi stiamo parlando, però? Ebbene: ci penseremo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio!

È in arrivo il quarto figlio, gioia incredibile per l’amatissima coppia: sono proprio loro

L’annuncio è arrivato qualche giorno fa sui social. E, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto il giro del web. L’amatissima coppia italiana è in attesa del suo quarto figlio. Una notizia davvero sensazionale, vero? Come darvi torto, d’altronde! A rendere partecipi i loro sostenitori di questa incredibile, sono stati proprio loro: Mariano Di Vaio, famosissimo ed amatissimo modello e fashion blogger, e sua moglie Eleonora.

Con un dolcissimo video che ritrae la coppia insieme ai loro tra figli, Eleonora e Mariano hanno svelato ai loro sostenitori questa incredibile novità. Al momento, non abbiamo tantissime informazione da darvi. Sebbene l’annuncio sia stato letteralmente a sorpresa, la simpaticissima coppia non ha fornito tantissimi dettagli. Una cosa, però, è certa: seppure pazzi di gioia, i due non se lo sarebbero mai aspettati.

Tantissimi auguri ad Elenora, Mariano e ai loro tre figli!