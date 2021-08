Rossetto sulla camicia di Antonino, ma è ‘tutto ok’: il messaggio di Belen Rodriguez, ecco cosa è successo.

Un periodo magico, questo, per Belen Rodriguez. La bellissima argentina è diventata mamma per la seconda volta poco meno di un mese fa: la piccola Luna Marì ha portato una gioia immensa nella sua vita. E in quella del suo compagno Antonino Spinalbese, con cui l’amore procede a gonfie vele.

Qualche giorno fa, l’hairstylist ha pubblicato uno scatto nelle sue stories che non è passato affatto inosservata. Si tratta di una sua camicia bianca macchiata di rossetto rosso…dietro c’è un significato molto particolare! Scopriamo i dettagli!

Rossetto sulla camicia di Antonino, cosa è successo: niente paura, c’entra Belen Rodriguez

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, quanto sono belli insieme? Rispondiamo noi: tantissimo. La loro storia d’amore fa battere il cuore a tantissimi fa, felici di vedere Belen così serena. Ma in molti si sono chiesti quando è nata precisamente la loro storia. Ebbene, a svelarlo, in modo assolutamente originale, è stato proprio Antonino attraverso Instagram.

Qualche giorno fa, il 26 enne ha condiviso nelle stories un dettagli di una sua camicia bianca: è evidente il segno di un rossetto rosso. Niente paura, la ‘colpevole’ è stata proprio Belen...ben 365 giorni prima! La data del loro anniversario, quindi, sembrerebbe essere proprio il 4 agosto e tutto fa pensare che Antonino abbia lasciato appositamente intatta la macchia di rossetto rosso lasciata dalla sua Belen. Un dolce ricordo che, a distanza di un anno, emoziona tantissimo.

Un amore da favola per Belen, che dopo pochi giorni dal parto è subito tornata al lavoro. La bellissima Rodriguez sarà al timone anche della prossima edizione di Tu si que vales, di cui sono già partite le registrazioni. Noi non vediamo l’ora di divertirci ed emozionarci col programma targato Maria De Filippi, e voi?