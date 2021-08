Vasco Rossi ha scritto parole commoventi per Valentino Rossi che ha deciso di ritirarsi dalla Moto GP: amici dal ’96, ecco il post!

Valentino Rossi ha deciso di fermarsi alla fine della stagione: non sarà più il pilota di Moto Gp. A 42 anni il celebre Rossi ha dato un annuncio che nessuno avrebbe voluto mai ascoltare: “Avrei voluto correre altri 20-25 anni ma purtroppo non è possibile. Però è stato bello, ci sono stati momenti indimenticabili in cui mi sono divertito un sacco, questo me la porterò sempre. Dall’anno prossimo la mia vita cambierà. Non correrò con la moto, una cosa che ho fatto più o meno per gli ultimi 30 anni, è stato molto, molto bello“. Il suo ritiro ha fatto parlare tutti, milioni di messaggi sono arrivati per il celebre pilota di Moto GP: tra questi, anche quello di Vasco Rossi.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

“Diventammo amici nel ’96’: Vasco Rossi ha commosso tutti con le sue parole

Vasco Rossi con un meraviglioso post su Instagram ha fatto commuovere tutti i suoi fan. Il celebre cantautore ha commentato il ritiro del celebre Valentino Rossi: “Valentino ha vinto, stravinto e vinto ancora. Ha vinto anche oggi, prendendo una decisione molto difficile. È un campione che chiude un’epoca: l’epoca di Valentino Rossi“.

Leggi anche Valentino Rossi, indiscrezione bomba: c’entra sua madre, cosa è appena emerso

Valentino Rossi e Vasco sono diventati amici nel 1996, come ha raccontato il cantautore. “Diventammo amici nel ‘96, lui aveva già iniziato a vincere mondiali ..nelle 125, avrà avuto sì e no 16 anni. Con lui in pista era sempre uno spettacolo guardare la gara. Fenomeno più unico che raro… Valentino resta in giro.. Il circuito adesso metterà alla prova i giovani che cresceranno con lui…C’è una nuova avventura che lo aspetta..Wiva Valentino Rossi. Il campione di tutti i tempi.. in una parola : Il MIGLIORE !!”.

Leggi anche Avete mai visto il figlio di Vasco Rossi? Quanti anni ha adesso e che veicolo guida

Con un video, ha mostrato tutte le foto che hanno insieme: