Tra i tanti pazienti di ‘Vite al limite’, ci sono anche Vianey ed Allen: la coppia pesava ben 600 kg insieme, ma come sono cambiati? Trasformazione impressionante!

È davvero impossibile dimenticarsi di loro, vero? Stiamo parlando proprio di Vianey ed Allen, protagonisti indiscussi della settima stagione del programma ‘Vite al limite’. Entrati a far parte della schiera dei pazienti del dottor Nowzaradan, la coppia aveva un peso che raggiungeva i 600 kg. Delle cifre piuttosto considerevoli, da come si può chiaramente comprendere. E che, ovviamente, li ha spinti a prendere parte al programma. Saranno riusciti a ritornare in forma e prendere in mano le redini della propria vita? Lo scopriremo! In attesa, però, ripercorriamo piano piano il loro cammino. E cerchiamo di capire le loro storie.

Così come tantissime altre storie che vi abbiamo raccontato, anche quella di Vianey ed Allen non è affatto semplice. È proprio per questo motivo, quindi, che la coppia ha raggiunto un peso eccessivo. E, soprattutto, molto pericolosa per la sua vita. Vianey, ad esempio, era completamente allettata. A differenza di Allen, che, seppure più incline a muoversi, comunque aveva un peso eccessivo. Scopriamo il loro percorso.

Vianey ed Allen di ‘Vite al Limite’, ricordate com’erano? Eccoli oggi: trasformazione clamorosa

Vianey, trentacinquenne di Chicago, pesava ben 269 kg. Allen, anche lui di Chicago ma con ben sedici anni in più rispetto a sua moglie, pesava ben 294 kg. Dei numeri piuttosto considerevoli, da come si può chiaramente comprendere. E che ha spinto la coppia a rivolgersi a ‘Vite al limite’. Com’è stato il loro percorso? Prima di svelarvelo, scopriamo le loro storie.

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il motivo dell’obesità di Vianey vada a rintracciarsi anni ed anni fa. Era davvero giovanissima, infatti, quando la donna ha iniziato ad avere problemi legati al peso e, non avendo l’aiuto e il conforto di sua madre, continuava ad affogare la sua disperazione e il suo dolore nel cibo. Risultato? Purtroppo, Vianey era completamente allettata. A differenza, come dicevamo, di suo marito.

Il loro percorso, però, c’è da ammetterlo, non è stato affatto facile. Dopo aver ricevuto la dieta, Allen ha voluto fortemente aiutare suo moglie. Eliminandole, quindi, quegli alimenti che, se non assunti, l’avrebbero portata alla depressione. Come sono cambiati ad oggi? Eccoli:

Insomma, un percorso piuttosto intenso, ma davvero soddisfacente. Siete d’accordo?