I due ex allievi di Amici di Maria de Filippi hanno dato il benvenuto al loro secondogenito, Pietro Enea: felicità incredibile, sono bellissimi.

Si sono conosciuti nella trasmissione più amata dagli italiani, Amici di Maria de Filippi. Galeotti furono proprio i casting del talent show: nel corso delle prove è scoccata la scintilla tra i due che negli ultimi giorni hanno accolto il loro secondo figlio. Lei è stata protagonista di Amici nella stagione 2012/2013, lui invece in quella successiva, 2013/2014. Capito di chi stiamo parlando? Di Ylenia Morganti e Giacomo Paci! La coppia ha dato il benvenuto ad un nuovo bebé, Pietro Enea, il 7 agosto 2021. Il post pubblicato da Giacomo ha riempito di gioia i fan. Vi mostriamo tutto!

Amici, sono diventati genitori bis: “Benvenuto Pietro Enea”, che gioia per i due ex allievi

“Benvenuto Pietro Enea, adesso saremo in 4 a divertirci come pazzi. Mamma Ylenia grazie per la forza della natura che sei e per la tua capacità di non soccombere alle tempeste” è il post di Giacomo Paci, ex allievo di Amici di Maria de Filippi. Lui e la sua dolce metà, Ylenia Morganti, divenuta sua moglie nel 2017, hanno accolto in famiglia Pietro Enea. Nel 2019 è arrivato il primo frutto d’amore, una figlia.

A distanza di tanti anni dalla loro partecipazione ad Amici, i due ex allievi hanno continuato a coltivare la loro passione per la musica. Vivono però per altri progetti: Giacomo lavora per un’azienda di gioielli. Il loro secondogenito è nato il 7 agosto 2021 alle ore 5.22. Auguriamo una vita ricca di amore e felicità a questa magnifica famiglia!

