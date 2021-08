La famosissima attrice è uscita allo scoperto col suo fidanzato: “Ci siamo nascosti per molto”, annuncio a sorpresa, di chi stiamo parlando!

È finalmente uscita allo scoperto, la famosissima attrice. Come testimoniato da uno dei suoi recentissimi post Instagram, l’amatissima interprete è stata beccata e ‘paparazzata’ in compagnia del suo fidanzato a Mykonos. “Ci siamo nascosti per molto”, ha detto l’attrice a corredo di queste foto che la ritraggono abbracciata al suo compagno intenta a scambiarsi effusioni. Inutile raccontarvi che, in un vero e proprio batter baleno, il post in questione è stato letteralmente bombardato dal suo pubblico. Sono davvero tantissime, infatti, le persone che, appena appresa la notizia a sorpresa, hanno voluto esprimere il loro parere. Chi si congratula con lei, dato il fascino del suo compagno, e chi, invece, non può fare a meno di apprezzare la bellezza di lei. A questo punto, però, ci chiediamo: di chi stiamo parlando?

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che era da diverso tempo che si diceva che l’attrice fosse nuovamente innamorata. Adesso, però, ne abbiamo proprio la conferma. Siete curiosi di saperne di più? Ci pensiamo noi!

L’attrice è innamorata: finalmente è uscita allo scoperto, notizia a sorpresa!

“Ci siamo conosciuti da poco, nascosti per molto, ma ahimè da ieri paparazzati”, ha scritto l’attrice a corredo di queste foto che la ritraggono in dolce compagnia. Stiamo parlando proprio di lei: della bellissima Anna Safroncik. È proprio sul suo canale social ufficiale, condividendo le foto della ‘paparazzata’, che l’attrice è finalmente uscita allo scoperto. Ed aver fatto intendere ai suoi sostenitori di essere fortemente innamorata. Anche perché, da come si può chiaramente comprendere dalle foto condivise tramite questo post, sembrerebbe proprio che tra la bella Safroncik e il suo aitante compagno, ci sia un feeling davvero pazzesco.

Come dicevamo precedentemente, il post in questione è stato letteralmente preso d’assalto dal pubblico dell’attrice. Che, appena appresa la notizia a sorpresa, non ha affatto potuto fare a meno di dimostrare tutta la loro gioia.

Così come loro, anche noi siamo contentissimi per Anna Safroncik.