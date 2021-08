Avete mai visto la mamma di Benedetta Parodi? La somiglianza è davvero incredibile, resterete a bocca aperta.

Il mondo social fa parte della nostra quotidianità e dobbiamo ammetterlo, non riusciamo a farne a meno. Siamo tutti o quasi avvezzi a condividere scatti, storie, e dirette, sui nostri canali. E’ un modo questo per interagire con amici, conoscenti e nuove persone. Ovviamente, questa abitudine coinvolge maggiormente i personaggi del mondo dello spettacolo. I vip condividono con i propri follower molti momenti, e i questi apprezzano sicuramente.

Tra i più amati personaggi della televisione, spicca certamente Benedetta Parodi, molto attiva sui social. La conduttrice non manca di rendere partecipi i suoi fan. Sono molte le storie che condivide dalla sua casa, e anche gli scatti, tutti particolari. Qualche giorno fa, la Parodi ha reso noto uno scatto insieme a sua madre: l’avete mai vista? La somiglianza è ben evidente.

Benedetta Parodi, avete mai visto sua madre? Sono due gocce d’acqua

Amatissima conduttrice, Benedetta Parodi non smette di sorprenderci. In queste ultime settimane ci ha mostrato attraverso il suo canale instagram, alcuni momenti riguardanti le riprese di Bake Off Italia. Cosa succederà nella nuova stagione? Siamo certi, le sorprese non mancheranno.

Benedetta è molto attiva sui social. Qualche giorno fa, proprio sul suo canale, ha reso pubblico uno scatto bellissimo, insieme a sua madre. Avete mai visto la mamma della conduttrice? Siamo certi, resterete a bocca aperta. Sono bellissime entrambe, e su questo non c’è dubbio. Ma tutti l’hanno notato: di cosa stiamo parlando? Osservate lo scatto:

Dobbiamo proprio dirlo, la Parodi e sua madre sono due gocce d’acqua, non trovate? Si somigliano moltissimo, questo è ben evidente. Ovviamente la foto in poco tempo ha fatto boom di like e i commenti sono arrivati numerosi.