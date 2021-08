Spunta la foto di Clio Zammatteo del 2009: sono trascorsi 12 anni da quel momento, il suo cambiamento è davvero impressionante!

È la vera e propria star del make up, Clio Zammatteo. Conosciuta da tutto il pubblico italiano, e non solo, per tutti i magnifici video e consigli sul trucco condividi sul suo canale Youtube ufficiale, ma anche per i programmi televisivi di cui è stata protagonista indiscussa, la simpaticissima Clio vanta di un successo davvero clamoroso. Su Instagram, infatti, la Zammatteo è una vera e propria celebrità. E, spesso e volentieri, anche lei si diverte a comunicare coi suoi sostenitori. Lo ha fatto, ad esempio, qualche giorno fa quando ha annunciato al suo pubblico una novità davvero clamorosa. Ma non solo.

Spulciando con attenzione il suo profilo Instagram, infatti, siamo riusciti a carpire un suo scatto del passato. Da quanto si apprende dalla didascalia scritta a corredo della foto, sembrerebbe che lo scatto risalga al 2009. Quindi, se la matematica è dalla nostra parte, si tratta di circa 12 anni fa. Siete curiosi di sapere, però, com’è cambiata in tutto questo tempo? Scopriamolo! Anche se, vi anticipiamo, resterete letteralmente impressionati. Perché? Dateci un po’ un’occhiata!

Clio Zammatteo nel 2009, lo scatto del passato: com’è cambiata? Incredibile

Attivissima sul suo canale social ufficiale, Clio Zammatteo non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa col suo pubblico. È proprio per questo motivo che, spulciandolo con attenzione, siamo riusciti a rintracciare una sua foto del passato. Questa, come dicevamo precedentemente, risale esattamente al 2009. Quindi, a ben 12 anni fa. A questo punto, però, ci chiediamo: com’era in quegli anni? E, soprattutto, com’è cambiata?

Ovviamente, ci penseremo noi a mostrarvi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, nel corso di questi anni, Clio Zammatteo non è affatto cambiata. Che sia 2009 o 2021, la famosissima make up artist sembrerebbe non essere affatto ‘vittima’ del tempo. Siete curiosi di sapere di che cosa parliamo? Eccola:

Al di là del taglio dei capelli, che è completamente diverso da quello di questo periodo, Clio Zammatteo è completamente rimasta identica in tutti questi anni. Siete d’accordo con noi?