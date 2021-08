Aveva solo 17 anni quando partecipò a Miss Italia: non tutti hanno visto Elisabetta Gregoraci 24 anni fa, davvero incredibile!

Siamo qui per mostrarvi una fotografia che vi lascerà senza parole! Nelle ultime settimane nel programma Techeteche, su Rai Uno, è andato in onda un video davvero incredibile. Le protagoniste sono le donne, oggi famosissime, che hanno partecipato a Miss Italia nel 1997. Annalisa Minetti, Mara Carfagna, Elisabetta Gregoraci, Silvia Toffanin ed Ilary Blasi: sono loro le donne che compaiono nel video, presentate da Fabrizio Frizzi, allora conduttore del programma. La Gregoraci aveva appena 17 anni: resterete anche voi di stucco!

Qui aveva solo 17 anni: la foto di Elisabetta Gregoraci ha lasciato tutti senza parole

Elisabetta Gregoraci ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo nel 1997 quando, eletta Miss Calabria a Miss Italia, prese parte alle finali nazionali di Salsomaggiore Terme. In quel concorso vinse il titolo di Miss Sorriso. Sfilò per importantissimi brand, prima di debuttare come attrice e volto televisivo.

Elisabetta quando partecipò a Miss Italia aveva solo 17 anni: incredibile quanto con gli anni non sia affatto cambiata, è facilmente riconoscibile ma che sorpresa! Non tutti l’hanno vista in quell’anno, a Miss Italia:

In quell’anno vinse Claudia Trieste, la diciottenne di Gioia Tauro. La seconda classificata su Vincenza Cacace, di Sorrento: terza Christiane Filangieri. Nel 1997, Mara Carfagna vinse il titolo di Miss Cinema, Annalisa Minetti invece Miss Azira Ragazza in Gambissime.

Elisabetta a 17 anni era già incantevole: oggi è una delle donne più belle e seguite della tv italiana. A capo di Battiti Live con Alan Palmieri, ogni martedì sera regala musica ed intrattenimento al pubblico, ma non solo: ogni serata sono tutti affascinati dalla sua bellezza!