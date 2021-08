Federica Panicucci si mostra meravigliosa al mare: un commento di cattivo gusto non è sfuggito agli occhi di tutti, la conduttrice ha risposto a muso duro!

Classe ’67, Federica Panicucci è uno dei volti televisivi più amato in Italia. Dopo il debutto a ‘Portobello’, si è divisa tra Rai e Finivest prima di diventare la protagonista indiscussa delle reti Mediaset. Federica conduce Mattino Cinque, in onda su Canale 5, dal lontano 2009: la proprietaria di casa regala ogni mattina intrattenimento, gossip, attualità ed il suo meraviglioso sorriso. La conduttrice sta trascorrendo le sue vacanze in Sicilia, in un resort da sogno: una fotografia pubblicata sui social ha lasciato tutti senza parole. Ad attirare l’attenzione però anche un commento ‘scomodo’ che non è sfuggito agli occhi della conduttrice: guardate che risposta!

Federica Panicucci in costume: spunta un commento di cattivo gusto e lei risponde a muso duro

Federica Panicucci in questi giorni sta regalando magnifici scatti di sé in vacanza. Si trova in Sicilia con il suo compagno, in un resort da sogno. Pochi giorni fa ha posato per il suo fidanzato, Marco Bacini, a bordo piscina: la foto ha lasciato tutti a bocca aperta.

Oltre 30 mila like e il pieno di commenti: parole meravigliose per la conduttrice e, purtroppo come spesso capita ai VIP, abbiamo notato anche qualche commento negativo. Un utente ha fatto un ‘commento’ di cattivo gusto che non è sfuggito alla Panicucci: ha risposto, immediatamente, a muso duro!

‘Prova la stessa foto senza tacchi, curiosita’” con le faccine che ridono: questo commento un po’ provocatorio ha attirato l’attenzione di Federica la quale ha risposto a tono ‘Buona idea, grazie’. Una risposta che merita soltanto tanti applausi!