Riconoscete chi è ritratta in questa foto? Qui era solo una bambina, ma adesso sta per approdare nel reality show del GF VIP

Avete capito chi è questa bambina nella foto? Questo ritratto è di molti anni fa. La protagonista della foto qui era piccola, ma adesso è una donna in carriera e presto approderà nel reality show del Grande Fratello Vip. Adesso avete capito di chi si tratta? Se ancora non vi è chiaro, ve lo diciamo noi di seguito.

In questa foto era solo una bambina, adesso sta per partecipare al GF VIP

Se gli indizi che vi abbiamo fornito non vi hanno fatto capire chi è la bambina ritratta in foto, di seguito vi diciamo di chi si tratta. Ad un primo sguardo, però, non dovrebbe essere difficile riconoscerla. La donna in questione, infatti, è molto somigliante ad adesso.

Se non l’aveste ancora capito, stiamo parlando di Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis nonché futura opinionista della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

La Bruganelli ha pubblicato questo ‘ricordo’ sui social qualche giorno fa, taggando tra l’altro nella descrizione della foto la figlia Adele. In effetti, la somiglianza tra lei e la figlia appare netta guardando questa foto.

Adesso che vi abbiamo detto di chi si tratta, sicuramente starete pensando che in fondo era facile arrivarci. La Bruganelli sembra essere cambiata veramente poco rispetto a quando era piccola.

Sonia adesso è una donna matura, ha sposato uno dei conduttori più famosi della televisione italiana e si appresta a vivere la sua prima esperienza televisiva a grandi livelli. Alfonso Signorini, infatti, l’ha scelta come opinionista della sesta edizione del Grande Fratello Vip. La Bruganelli affiancherà Adriana Volpe, anche lei nuova opinionista del reality show.