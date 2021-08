Sul suo canale social ufficiale, Georgina Rodriguez ha dato ai suoi sostenitori un annuncio del tutto inaspettato: pubblico di stucco, cos’è successo.

È proprio sul suo canale social ufficiale che, alcuni giorni fa, Georgina Rodriguez ha condiviso questo annuncio inaspettato col suo pubblico. E, in un vero e proprio batter baleno, ha lasciato senza parole tutti. Attivissima e seguitissima su Instagram, la bellissima compagna di Cristiano Ronaldo sa sempre come lasciare sbalorditi i suoi sostenitori. Non soltanto attraverso scatti fotografici davvero incantevoli, la bella Rodriguez conquista l’attenzione di tutti, ma riesce anche a farlo quando rende partecipi i suoi followers su tutto quanto le accade. Lo ha fatto anche qualche giorno fa, come dicevamo. E, vi assicuriamo, ha lasciato tutti di stucco.

È proprio con questo scatto, nel quale si mostra bellissima come sempre, Georgina Rodriguez non ha affatto potuto fare a meno di svelare ai suoi sostenitori una novità in arrivo davvero clamorosa. Siete curiosi di sapere di che cosa parliamo? Ci pensiamo immediatamente! Anche se, vi anticipiamo, è qualcosa davvero di clamoroso!

Georgina Rodriguez, annuncio incredibile: rivelazione a sorpresa, clamoroso!

In un vero e proprio batter baleno, l’annuncio a sorpresa di Georgina Rodriguez non soltanto ha lasciato a bocca aperta tutti i suoi sostenitori, ma ha scatenato la loro immediata reazione. A questo punto, però, ci chiediamo: di che cosa stiamo parlando esattamente? Ebbene: voi sapevate che, molto presto, la splendida compagna di Cristiano Ronaldo sarà la protagonista indiscussa di una serie televisiva concentrata su di lei e la sua vita? Avete letto proprio bene, si!

Stando a quanto si apprende da questa immagine riproposta su Instagram, sembrerebbe che Georgina Rodriguez si sia lasciata immortalare proprio durante le riprese della serie televisiva. Intitolata ‘Soy Georgina’, la serie andrà in onda su Netflix. E, senza alcun dubbio, si rivelerà un vero e proprio successo. Al momento, non abbiamo tantissime informazioni in merito. Una cosa, però, è certa: sarà davvero clamoroso!

Così come noi, anche voi non vedete l’ora di vedere ‘Soy Georgina’? Come darvi torto!