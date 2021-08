Incidente in auto, tiktoker muore a 18 anni: l’annuncio arriva dalla madre

Tiktoker muore in un incidente d’auto, aveva appena 18 anni: ecco l’annuncio straziante della madre del giovane

Un giovane tiktoker è morto in un incidente d’auto. Aveva appena 18 anni ed era molto conosciuto sul nuovo ed emergente social network. L’annuncio della sua scomparsa è stato dato dalla madre. Parole strazianti, che non avremmo mai voluto ascoltare ne leggere. La redazione di Sologossip si stringe attorno alla famiglia per questa immane tragedia.

Tiktoker 18enne muore in incidente: l’annuncio della madre

Tragedia a Jennings, in Florida, dove un famoso tiktoker, di appena diciotto anni, è morto terribilmente in un incidente d’auto. Si chiamava Timothy Hall, ma sul famoso ed emergente social network era conosciuto come Timbo the Redneck. Nei suoi video, Timothy mostra, tra le altre cose, anche l’auto con cui ha perso la vita, un pickup che egli chiamava “Judy”.

Il giovane è morto dopo essere stato espulso dal suo pickup con il quale stava facendo delle sgommate per strada. A spiegare la dinamica dell’incidente è stato il fratellastro di Timothy, Tony, in un video pubblicato sul canale YouTube del fratello: “Stava facendo donut (sgommate in cerchio con l’auto, ndr) davanti a casa, il pickup si è ribaltato e lui è volato fuori dal finestrino. L’auto gli è atterrata sopra, su tutto il corpo”. Con lui era presente anche la fidanzata, Kori, che fortuantamente pare stia bene, ma sicuramente sarà scossa per quanto accaduto.

Ad annunciare la morte del ragazzo è stata la madre sul profilo TikTok del figlio. La donna ha pubblicato un video spiegando che Timothy aveva perso la vita in un incidente con la sua macchina. “Non farà più video” – ha esordito la mamma di Timothy – “Mio figlio è stato coinvolto in un brutto incidente e non ce l’ha fatta”.

La donna ha ringraziato tutti i fan del figlio: “Credeva in tutti i fan e chiunque lo supportasse. Grazie a tutti”. Su TikTok, il 18enne di Florida aveva un seguito di 215mila follower, tutti dispiaciuti per la tragica scomparsa del ragazzo.

Per pagare il funerale, la famiglia ha avviato una raccolta fondi, chiusa in poco tempo per aver raggiunto la soglia di 10mila dollari.