Jennifer Aniston si è trovata la centro dell'attenzione per alcune dichiarazioni: riguarda il vaccino ed alcuni suoi amici.

Jennifer Aniston è amatissima in tutto il mondo. E’ un’attrice e produttrice cinematografica. La celebrità, lo sappiamo benissimo, è arrivata grazie all’interpretazione di Rachel Green nella popolare sitcom Friend. Questo ruolo le ha permesso di ottenere, merito ovviamente del suo talento, un Premio Emmy, un Golden Globe e uno Screen Actors Guild Award.

Anche per l'attrice, quest'ultimo anno, in cui ci siamo ritrovati a vivere in piena pandemia, per la diffusione del coronavirus, è stato complicato. A destare grande attenzione, negli ultimi giorni, sono state alcune sue dichiarazioni. La Aniston si è trovata al centro di un brutto episodio, che riguarda il suo amici.

Jennifer Aniston, brutto episodio: riguarda il vaccino ed alcuni suoi amici, cos'è successo

L'amatissima attrice Jennifer Aniston è sempre al centro dell'attenzione. Questo è merito della sua bravura. La star ci sorprende sempre, con le sue eccellenti interpretazioni. Tutto è iniziato grazie al ruolo di Rachel, nella popolare sitcom Friend. Da quel momento, la popolarità è arrivata forte e inaspettata.

Ma negli ultimi giorni, si è ritrovata al centro dell'attenzione, per un episodio che riguarda il vaccino e i suoi amici.

Ma negli ultimi giorni, si è ritrovata al centro dell’attenzione, per un episodio che riguarda il vaccino e i suoi amici. Un ‘gesto’ che ha fatto il giro del mondo. Ma cos’è successo esattamente? L’attrice ha rilasciato alcune dichiarazioni al magazine InStyle: “C’è ancora un gran numero di persone che sono no vax o semplicemente non danno retta ai fatti. Ho perso alcune persone nella mia routine settimanale che si sono rifiutate di fare il vaccino e di dire se lo avevano fatto. È un peccato“.

A quanto pare, ha rivelato di dover tagliare il legame con alcuni suoi amici che hanno rifiutato di fare il vaccino contro il coronavirus. Jennifer Aniston ha spiegato che le opinioni sono lecite e tutti hanno il diritto di dare la propria, ma alcune sono solo offuscate dalla paura.