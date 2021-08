Clamorosa indiscrezione su Marcell Jacobs: sembrerebbe che l’atleta azzurro possa ritornare sul piccolo schermo, non ci crederete mai!

Non si fa altro che parlare di lui: Marcell Jacobs. Atleta azzurro nonché detentore della medaglia d’oro dei 100 metri piani e della staffetta 4×100 metri ai Giochi Olimpici di Tokyo nel 2020, il campione ha riscosso un successo davvero spropositato sin dal primo minuto. Tanto è vero che, stando a quanto si apprende da ‘La Gazzetta Dello Sport’, sembrerebbe che ci siano ampissime possibilità di rivederlo sul piccolo schermo al più presto. Fino a questo momento, ovviamente, non c’è stata ancora alcuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati. Da quanto si legge, però, sembrerebbe che la famosissima conduttrice sia fortemente intenzionata a puntare su di lui per la prossima edizione del suo talent.

Attualmente, Marcell Jacobs è ancora impegnato con le Olimpiadi di Tokyo e la conduttrice non ha proferito parola in merito su questa indiscrezione clamorosa. Una cosa, però, è certa: se così fosse, sarebbe un colpo davvero grandioso. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Scopriamolo nel minimo dettaglio!

Marcell Jacobs, indiscrezione clamorosa: potrebbe accadere a Settembre

Siete rimasti letteralmente colpiti da Marcell Jacobs tanto che sareste entusiasti e felici di rivederlo sul piccolo schermo? Ebbene: sapete che potrebbe esserci una piccola possibilità? Stando a quanto si apprende da ‘La Gazzetta dello Sport’, sembrerebbe che l’amatissima conduttrice abbia puntato gli occhi sull’atleta azzurro. E che lo voglia fortemente nel suo talent. Stiamo parlando proprio di lei: Milly Carlucci. Stando a quanto si apprende da questa clamorosa indiscrezione, infatti, sembrerebbe che la padrona di casa dello show del Sabato sera sia intenzionata ad arruolarlo nel cast per la prossima edizione del talent. Sarà davvero così? Chi lo sa! Al momento, si tratta di una voce di corridoio. E come tale, quindi, deve essere preso con le pinze.

Se così fosse, però, cosa ne penserebbe la sua compagna? In una sua intervista a ‘Il Corriere della sera’, non ha perso occasione di poter sottolineare che, qualora l’indiscrezione andasse in porto, lei ne sarebbe contenta. “Quel programma mi piace un sacco. Credo che lui sia adatto, è un bel ragazzo, viene molto bene nelle foto. Ha una vasta scelta per poter spopolare ovunque”, ha detto in merito.

Voi cosa ne pensate, invece? Vi piacerebbe vederlo nel cast di Ballando con le Stelle?