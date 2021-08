La fetta della torta del matrimonio di Carlo e Diana è stata messa all’asta, la cifra di partenza è veramente incredibile

Il matrimonio di Carlo e Diana è stato uno dei più discussi nella storia della Royal Family. Oltre che per la straordinaria bellezza di Lady D, tra le principesse più belle di sempre, anche per l’epilogo: Diana Spencer morì tragicamente il 31 agosto 1997 in un incidente stradale mentre si trovava insieme al suo compagno Dodi Al-Fayed

Oggi, a distanza di quarant’anni da quel matrimonio, la fetta della torta nunziale è stata messa all’asta e la cifra di partenza è veramente incredibile. Di seguito vi riveliamo ulteriori dettagli.

Matrimonio di Carlo e Diana, fetta di torta all’asta: la cifra iniziale

Le nozze tra Carlo e Diana sono state celebrate il 29 luglio 1981. I due si sposarono nella cattedrale di St.Paul a Londra. Per celebrare il 40esimo anniversario delle nozze della coppia, è stata lanciata una bellissima iniziativa. Il prossimo agosto, infatti, verrà messo all’asta un pezzo della torta nuziale.

La cifra iniziale è veramente incredibile. L’asta, infatti, partirà da una base di 500 sterline, vale a dire circa 600 euro. Trattandosi di un pezzo pregiato, siamo sicuri che il valore salirà sicuramente oltre le 500 sterline iniziali. Si tratta di un prodotto veramente prezioso per i collezionisti. Sarà un’asta sicuramente molto combattuta.

Com’era la torta nuziale dei due principi? Il dolce era fatta di glassa e marzapane ed era decorata con uno stemma reale in rosso, blu e oro. Una fetta di quella torta è stata conservata con estrema cura da Moyra Smuth, un’impiegata di Clarence House. All’epoca, la Smuth la ricevette in dono dalla Regina Madre. Nel 2008, l’ex assistente personale della Regina Madre decisa di venderla ad un collezionista, che oggi ha deciso di metterla all’asta.

L’asta partirà l’11 agosto dalla casa d’asta Dominic Winter di Cirencester, nel sud dell’Inghilterra. Chi vincerà la fetta di torta si aggiudicherà anche una copia del programma del Royal Wedding e la stampa del menù della colazione nuziale che fece seguito a Buckingham Palace.