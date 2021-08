È morto Dennis ‘Dee Tee’ Thomas, la tragica notizia è appena arrivata: dolorosissima perdita nel mondo della musica, tutti di stucco.

Una vera e propria tragica notizia e che, senza alcun dubbio, rattristerà tantissimi di voi. Come annunciato da questo comunicato ufficiale diramato dal famosissimo gruppo musicale, è venuto a mancare Dennis “Dee Tee” Thomas. Il suo nome non vi è affatto sconosciuto? Come darvi torto, avete pienamente ragione! L’amatissima cantante, infatti, è il fondatore della band Kool & the Gang. Avete letto proprio bene, si! Una tra le band più famose ed apprezzate del genere musicale funk, ha subito una gravissima perdita.

Stando a quanto si apprende da questo comunicato diramato dalla band musicale, sembrerebbe che il decesso sia avvenuto ‘pacificamente nel sonno’. Una notizia davvero tristissima, da come si può chiaramente comprendere. E che, senza alcun dubbio, ha lasciato l’amaro in bocca non soltanto a tutti gli appassionati della loro musica e delle loro canzoni, ma anche ai buon intenditori di musica.

È morto Dennis “Dee Tee” Thomas, dolorosissima perdita nel mondo della musica: drammatica notizia!

All’età di 70 anni, è morto il famosissimo Dennis “Dee Tee” Thomas. Fondatore e musicista della band musicale “Koll & Gang”, il buon Thomas si è spento presso la sua abitazione in New Jersey. Il decesso, come dicevamo precedentemente, sembrerebbe che sia avvenuto ‘pacificamente nel sonno’.

Con un comunicato ufficiale, quindi, la band musicale ha annunciato la morte di uno dei suoi più grandi componenti. E nel farlo, non ha affatto potuto fare a meno di spendere delle parole davvero incredibili. “Era conosciuto come il tipo a posto, il bravo ragazzo per antonomasia del gruppo, amato per i suoi vestiti e cappelli alla moda e il suo atteggiamento rilassato”, recita il lungo messaggio scritto da tutti i componenti della famosissima band musicale.

Insomma, la notizia della morte di Dennis “Dee The” Thomas ha lasciato davvero tutti sconcertati, non c’è che dire!