L’abito fa il monaco? E’ un personaggio famosissimo, ma in queste vesti non si riconosce

Riuscite a riconoscerlo? E’ un personaggio famosissimo, ma in queste vesti non si riconosce affatto.

I personaggi del mondo dello spettacolo hanno profili social da migliaia di follower, se non addirittura di milioni. Per questo, ogni scatto condiviso non manca di destare la massima attenzione. I fan si soffermano su ogni cosa, piccoli dettagli, particolari che è davvero difficile notare.

Proprio come il personaggio fotografato in questo scatto. Lo vediamo in una veste diversa, alle prese con una delle sue interpretazioni. Sì, avete capito bene, si tratta di un attore. Anzi, è un attore conosciutissimo e amatissimo, ed è divenuto particolarmente noto per un preciso ruolo. Riuscite a riconoscerlo così?

E’ un personaggio molto famoso e amato, ma in queste vesti non si riconosce

Uno scatto che subito ha catturato l’attenzione dei suoi follower. L’attore ha reso noto questa foto qualche giorno fa, e subito i fan si sono apprestati a commentare. Il motivo è ben chiaro. Con questa immagine, l’attore si è mostrato nelle vesti di un personaggio di una serie televisiva.

Ma siete riusciti a riconoscerlo? Vi sveliamo, è diventato noto principalmente per il ruolo di Gennaro Savastano nella famosissima e amatissima serie Gomorra. Adesso, siamo certi, avrete capito chi è l’attore in foto. Beh, sì, è proprio lui, Salvatore Esposito.

Lo vediamo in precedenza nelle vesti di un personaggio della famosa serie televisiva, ovvero Fargo 4. A quanto pare, ci sarà anche lui. L’immagine ha subito catturato l’attenzione di tutti e i commenti sono arrivati a raffica.