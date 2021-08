È stata la giovanissima vincitrice della prima edizione di ‘The Voice’, ricordate? Non ci crederete mai quando scoprirete cosa fa oggi.

Una cosa è certa: è davvero impossibile non ricordarci di lei! Vincitrice della prima edizione di ‘The Voice’, la giovanissima cantante si è facilmente fatta conoscere ed apprezzare. Perché? Beh, la motivazione è piuttosto semplice: con il suo talento e la sua incredibile voce, la ventenne albanese ha impressionato tutti i giudici in un vero e proprio batter baleno. Il suo percorso, c’è da ammetterlo, è stato piuttosto intenso. Ma, diciamoci la verità, ne è valsa davvero la pena. Dopo qualche settimana dall’inizio del programma, infatti, la giovanissima cantante è riuscita ad aggiudicarsi il titolo di vincitrice.

Dal momento della sua vittoria a The Voice sono trascorsi esattamente 8 anni, ma cosa fa oggi la sua vincitrice? Subito dopo il programma, quindi, la cantante ha continuato a coltivare la sua passione? E, soprattutto, a perseguire il suo sogno? Assolutamente si, ve lo anticipiamo! A questo punto, però, ci chiediamo: cosa fa oggi? Ci pensiamo noi a svelarvi noi ogni cosa nel dettaglio!

The Voice, ricordate la vincitrice della prima edizione? Eccola oggi dopo 8 anni: incredibile!

In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato di Suor Cristina, concorrente e vincitrice di The Voice 2, ricordate? Ebbene: adesso, invece, ci teniamo a raccontarvi com’è cambiata la vita adesso della trionfatrice della prima edizione del programma? Ricordate quando, per la prima volta in assoluto, il talent di musica di Rai Due è andato in onda ed ha riscosso un successo davvero impressionante? Ebbene: a trionfare alla fine di questa prima edizione, è stata proprio lei: Elhaida Dani. Come dimenticare la sua voce incantevole! Ecco, com’è la sua vita oggi?

Abbiamo rintracciato Elhaida Dani su Instagram. Ed abbiamo constatato che,nonostante siano passati anni dalla sua vittoria a The Voice, la cantante continua a vivere di musica. Ed, ovviamente, di canto. Ma le ‘sorprese’ non sono affatto finite qui. Vi sveliamo un piccolo ‘segreto’? Sapete che la bella Elhaida è stata Esmeralda nello spettacolo ‘Notre Dame De Paris’? Davvero incredibile crederci, vero?

