A distanza di qualche settimana dallo stop per caso Covid tra il cast, sono ripartite le riprese dell’amatissima serie televisiva: annuncio fantastico!

Una notizia davvero fantastica. E che, senza alcun dubbio, renderà felici tantissimi di voi. A distanza di qualche settimane dallo stop forzato delle riprese per casi Covid tra il suo staff, le riprese della seconda stagione dell’amatissima serie televisiva sono finalmente ripartite. A darne l’annuncio fantastico, è stato proprio lo sceneggiatore. Che, in una sua recentissima a ‘Variety’, non ha affatto potuto tenere per sé questa straordinaria notizia. Ovviamente, sia chiaro: non sappiamo quando andranno in onda i nuovi episodi. E, quindi, quando potremmo assistere ai colpi di scena di questa seconda stagione della serie tv. Una cosa, però, è certa: la notizia della ripartenza delle riprese ha lasciato tutti di stucco.

Come ricorderete, la serie televisiva è andata in onda per la prima volta in assoluto soltanto nei mesi scorsi. Eppure, nonostante questo ha riscosso un successo davvero impressionante. Tanto è vero che i suoi telespettatori non soltanto non vedono l’ora di assistere ai nuovi episodi, ma sono ansiosi di scoprire come andrà a finire la storia. Al momento, sia chiaro: non ne abbiamo notizia nemmeno noi! Scopriamo, però, cos’è successo in questi ultimi giorni.

Le riprese dell’amatissima serie televisiva sono ripartite: splendida notizia!

Potete tirare un sospiro di sollievo, carissimi lettori e lettrici di Sologossip: le riprese dell’amatissima serie televisiva sono ripartite. Stiamo parlando proprio di Bridgerton, la serie tv originale di Netflix che ha riscosso un successo davvero impressionante nei mesi scorsi. Cos’è successo, però? Come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, intorno le prime settimane di Luglio, le riprese sono state clamorosamente sospese per caso Covid tra lo staff della serie. Una decisione tanto inaspettata quanto inevitabile, da come si può chiaramente comprendere. A distanza di diversi giorni dallo stop forzato, arriva la notizia che tutti noi aspettavamo: le riprese sono ripartite.

A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stato lo sceneggiatore della serie. A ‘Variety’, infatti, Chris Van Dusen ha rivelato che, da alcuni giorni, le riprese sono iniziate.

Insomma, una notizia davvero fantastica. E che tutti noi, ma anche voi, aspettavate da tempo. Adesso non ci resta che aspettare! Ne vedremo delle belle!