In questo scatto era solo un bambino, ma oggi è divenuto una star grazie alla famosa soap opera Il Segreto.

In questo scatto era solo un bambino. La foto è stata pubblicata dallo stesso attore, prima fra le altre in successione. Si tratta certamente di un ricordo di molti anni fa, dato che, oggi, ha 34 anni.

E’ divenuto famosissimo, da noi, qui, in Italia, e ha ottenuto il forte successo grazie alla sua interpretazione nella famosa soap opera Il Segreto. Vi sveliamo, è stato sicuramente uno dei personaggi presenti dall’inizio, dal 2011, fino alla fine, esattamente nel 2020. Perchè, sappiamo, in Spagna, Il Segreto, è terminato l’anno scorso. Noi, abbiamo potuto seguire l’ultima puntata il 28 maggio di quest’anno. Ma osservando lo scatto, riuscite a capire chi è l’attore fotografato da bambino? Non possiamo non dirvi che molti tratti sono praticamente gli stessi.

Era solo un bambino, oggi è un attore famosissimo: è la star de Il Segreto

I social sono il mezzo che più utilizziamo nel corso delle nostre giornate, non riusciamo a farne a meno, e dobbiamo ammetterlo. Sono i personaggi del mondo dello spettacolo che riscontrano, ovviamente, la maggiore attenzione. Proprio come il bambino in questo scatto.

Qui, certo, era molto piccolo, ma oggi è uno degli attori più amati e apprezzati. Il successo gli è derivato, soprattutto in Italia, grazie alla sua interpretazione nella soap opera spagnola Il Segreto. Il suo personaggio ci ha fatto ridere e divertire, toccato da quel velo di leggerezza che in un tal contesto non guasta. Siete riusciti a riconoscerlo? Ve lo diciamo noi, l’attore in foto è José Luis Nieto Lindo, meglio conosciuto come Selu Nieto.

Ebbene sì, è stato proprio lui a interpretare Hipolito Miranar, nella seguitissima telenovela. Impossibile non apprezzare il suo talento. Fin da subito ci ha colpito. Selu Nieto ha debuttato nel 2005 nel telefilm Hospital Central nel ruolo di Víctor. Da lì in poi, il successo è stato sempre al suo fianco.