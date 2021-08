Entrata a Vite al Limite con un peso pari a 308 kg, erano decenni che non riusciva più a muoversi: oggi è tutt’altra persona, eccola!

Tra le tantissime storie che sono state raccontate nel corso di queste nove edizioni di ‘Vite al limite’, questa vale proprio la pena essere raccontata. La cinquantatreenne, infatti, è entrata a far parte della clinica del dottor Nowzaradan con un peso che raggiungeva i 308kg. Delle cifre, da come si può chiaramente comprendere, piuttosto considerevoli. E che, purtroppo, non le permettevano di farle svolgere una vita tranquilla e spensierata. Da quanto si apprende dal web, pensate, sembrerebbe che la donna, da diverso tempo, vivesse completamente a letto. E non riuscisse a muoversi. È proprio questo, quindi, che ha spinto la cinquantatreenne a chiedere aiuto al famosissimo chirurgo iraniano.

Com’è stato il suo percorso, però, all’interno della clinica? Beh, la risposta è davvero semplicissima. Sin da subito, infatti, il dottor Nowzaradan ha avuto la dimostrazione che la donna aveva serissime intenzioni di ritornare in forma. E che, soprattutto, avrebbe fatto di tutto pur di riprendere in mano le redini della propria vita. Risultato? Guardate coi vostri stessi occhi.

Vite al Limite, pesava 308 kg ed era immobilizzata a letto: ora stenterete a riconoscerla

Protagonista indiscussa della sesta stagione di ‘Vite al Limite’, la storia di Janine ha impressionato tutti. Giunta all’interno della clinica con un peso di ben 308 kg, la donna sentiva la necessità di riprendere in mano la proprio vita. Anche perché, diciamoci la verità, quella che lei viveva immobile in un letto perché impossibilita a muoversi per il peso eccessivo, non può essere assolutamente definita vita. Com’è stato il suo percorso?

Come dicevamo precedentemente, il percorso di Janine all’interno della clinica è stato davvero incredibile. Sin dal primo momento, infatti, la donna ha faticato duro per centrare il suo obiettivo. E in pochissimo è riuscita a dimagrire ben 50 kg. Ma non solo. Sembrerebbe che, una volta spenti i riflettori, Janine abbia continuato a perseguire il suo obiettivo. E guardate un po’ qui:

Insomma, non sembra proprio lei, vero?