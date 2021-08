90 giorni per innamorarsi e poi: Angela e Michael sono ancora insieme? L’abbiamo appena scoperto.

90 giorni per innamorarsi è un programma televisivo statunitense che vede al centro dell’attenzione persone che vivono in Stati diversi. Usando un visto provvisorio da fidanzati, sei stranieri arrivano negli USA per vivere con i loro partner d’oltreoceano. Le coppie devono sposarsi prima che il permesso scada, ovvero entro 90 giorni.

Leggi anche La ricordate a Matrimonio a prima vista Italia nel 2018? Eccola dopo 3 anni: com’è cambiata la sua vita

Spesso, però, le difficoltà persistono , perchè avere un visto vuol dire attendere ancora un po’. E’ quello che è successo ad una delle coppie protagoniste, Angela e Michael. Lui ha 30 anni, mentre Angela 53. Durante le puntate abbiamo avuto modo di vederli insieme. I litigi non sono mancati, e anche i colpi di scena. La coppia si è sposata, ed è stato un matrimonio da sogno. Anche se, Angela era lontana dalla sua famiglia. Ma oggi, sono ancora insieme? Scopriamolo!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM. regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

90 giorni per innamorarsi e poi: Angela e Michael sono ancora insieme?

Un programma che vede al centro dell’attenzione sei persone, che provengono da Stati diversi ma che allacciano una relazione d’amore. La serenità è messa a dura prova dal fatto che è sempre difficile ottenere il visto e poter stare finalmente insieme. Questa difficoltà ha colpito anche una delle coppie protagoniste di 90 giorni per innamorarsi.

Stiamo parlando di Angela e Michael. I due, hanno molti anni di differenza, lei ne ha 53 e vive in America, mentre Michael 30, e abita in Nigeria. Dopo grosse difficoltà, sono riusciti a sposarsi. E’ stato un matrimonio da sogno, tra le lacrime e le emozioni. Ma la domanda che più di tutti persiste è: sono ancora insieme?

A quanto pare, sembrerebbe che Michael e Angela, sì, sono ancora sposati. Almeno cosi sembrerebbe, perchè, la coppia, ha un profilo instagram in comune. Questo indizio ci fa capire che non c’è stato nessun brutto colpo di scena. Sarà davvero così? Ovviamente, tutto è da vedere! La notizia, però, fa solo sognare i fan!