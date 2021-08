Spunta il retroscena sulla storia d’amore tra Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti: i due ex gieffini hanno raccontato tutto in un’intervista!

Nella casa del Grande Fratello sono nati spesso amori che hanno fatto sognare tutti i milioni di fan. Tra le love story più belle e seguite c’è quella di Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti. In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni hanno raccontato della loro vita insieme: l’amore è sbocciato nella Casa più spiata d’Italia nel 2004. Sono sposati da più di 15 anni e sono genitori di Matilda e Tancredi: una famiglia davvero speciale. Tra loro non mancano mai liti e musi duri: ma per chi l’amore è sempre rose e fiori? Ecco cosa hanno raccontato nel corso della loro intervista!

Sposati da 15 anni, spunta fuori un retroscena su Ascanio e Katia del Grande Fratello

Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti si sono conosciuti nel corso del Grande Fratello 4 e da allora non si sono mai più separati. Dopo l’esperienza nella Casa di Cinecittà, sono andati subito a convivere: oggi sono lontani dal mondo della tv. Katia è un’influencer mentre Ascanio è il general manager di un campo da golf, ‘Terre dei Consoli’. E’ il consigliere della Federazione Italiana Golf.

Spesso in famiglia non mancano le liti. I due ex concorrenti del Grande Fratello hanno confessato i motivi per il quale spesso si ritrovano a litigare. Ascanio ha confessato: “In genere i litigi partono per una mia presa di posizione verso il suo modo di fare con i ragazzi, poi lei diventa una iena. Ha dei modi e un tono di voce alto che detesto, ma lei urla ancora di più. Quindi o restiamo in silenzio per 24 ore o ci diciamo le peggio cose. Quando sa di avere torto, mi blocca perfino su Instagram e WhatsApp“.

Katia ha proseguito, divertita, raccontando: “Però non dico parolacce, semmai cose orrende, tipo: ‘Esco e ti abbandono!’. È un modo per sfogarmi. A me danno fastidio alcuni suoi atteggiamenti. Ma in genere facciamo pace subito”.