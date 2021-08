Avete mai visto il padre di Rocco Hunt? La somiglianza è straordinaria, resterete senza parole!

Siamo ormai giunti al termine di questo esilarante e bellissimo evento. Questa sera, martedì 10 agosto, Battiti Live andrà in onda per l’ultima volta. Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, al timone dello spettacolo musicale stanno catturando l’attenzione di tutti, perchè, dobbiamo ammetterlo, sono bravissimi.

Anche per l’ultimo appuntamento è previsto l’arrivo sul palco di amatissimi artisti, pronti a farci ballare e cantare insieme. A quanto pare, dovrebbe arrivare nuovamente l’apprezzatissimo Rocco Hunt, con Ana Mena. L’artista riscontra un successo davvero straordinario e anche sui social, questa fama abbonda. Ma, forse, non tutti lo sanno, il cantante ha una incredibile somiglianza con suo padre: l’avete mai visto? Siamo certi, resterete di stucco!

Avete mai visto il padre di Rocco Hunt? Sono due gocce d’acqua!

Questa sera andrà in onda l’ultima puntata di Battiti Live, l’evento musicale che si svolge per le piazze della Puglia. Al timone dello spettacolo, abbiamo ritrovato, anche quest’anno, Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. I due conduttori stanno portando avanti lo spettacolo in maniera impeccabile.

Tra gli ospiti che rivedremo ci sarà anche Rocco Hunt. Di lui, conosciamo praticamente tutto, perchè la sua musica, in questi anni, ha toccato il successo. Ma cosa sappiamo, invece, della sua vita privata? Avete mai visto suo padre? Come anticipato, resterete sbalorditi a vederlo, perchè è evidente fin da subito l’incredibile somiglianza.

Osservando lo scatto notiamo subito che l’amatissimo artista è identico a suo padre, possiamo dire che sono due gocce d’acqua, non trovate?

Ebbene, anche questa sera, Rocco Hunt ci farà ballare con la sua musica!