Battiti Live, chi è Jake La Furia: esordi, Instagram, vita privata e retroscena sul nome d’arte del rapper milanese

Si esibirà questa sera a Battiti Live insieme a J-Ax, il rapper Jake La Furia: scopriamo tutte le curiosità su questo talentuoso artista!

Siamo giunti anche quest’anno alla puntata conclusiva di Battiti Live: stasera, martedì 10 agosto, Elisabetta Gregoraci ed Alex Palmieri saluteranno il palco della famosa manifestazione canora diventata ormai uno degli appuntamenti più attesi dell’estate.

Tra gli artisti che si esibiranno nel corso della serata, anche J-Ax e il rapper Jake La Furia con il loro brano “Salsa”, vero e proprio tormentone di questi mesi caldi del 2021. Ma cosa sappiamo di Jake? Scopriamo tutte le curiosità che lo riguardano, a cominciare dal retroscena sul suo pseudonimo!

Jake La Furia, chi è il rapper milanese: tutto ciò che c’è da sapere su di lui

Classe 1979, il rapper e produttore discografico si è affacciato per la prima volta sulla scena musicale nel lontano 1993. Non tutti sanno che suo padre è il pubblicitario Giampietro Vigorelli, direttore artistico dell’agenzia D’Adda Lorenzini Vigorelli BBDO.

Il suo vero nome è Francesco Vigorelli, ma perché ha scelto di chiamarsi Jake La Furia? Ebbene, pare che tale pseudonimo sia ispirato al personaggio Jake the Muss (Jake “La Furia”) del film “Once Were Warriors – Una volta erano guerrieri”. Prima di entrare a far parte del gruppo dei Club Dogo, era noto col nome di Fame.

A quell’epoca, Jake collaborava con Gue Pequeno e Dargen D’Amico: con quest’ultimo pare abbia avuto delle divergenze che lo portarono ad abbandonare il sodalizio artistico. Sposato dal 21 maggio 2017 con la sua fidanzata di sempre, Jake ha un figlio.

Il suo profilo Instagram ad oggi conta quasi 500mila seguaci e mostra tutte le sue passioni: tatuaggi, gioielli, Playstation e musica ovviamente!