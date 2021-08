Una volta ritornato a casa, il campione azzurro ha cambiato il suo look: così non l’avevamo mai visto prima d’ora, ora è irriconoscibile.

Una cosa è certa: questa sarà stata un’estate che il famosissimo calciatore non dimenticherà facilmente. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice: ha preso parte con la Nazionale azzurra agli Europei di quest’anno. E, poco più di un mese fa, ha indossato la medaglia da campione d’Europa. Davvero incredibile? Beh, assolutamente si! Le ‘sorprese’, però, non sono affatto terminate qui. Prima ancora di poter ritornare in città e iniziare gli allenamenti per la prossima stagione calcistica, il bomber ha deciso di compiere un ‘colpo di testa’, stravolgendo completamente il suo look.

A mostrare questi scatti inediti, è stato proprio il diretto interessato. È sul suo canale social ufficiale, infatti, che il campione azzurro ha mostrato il suo clamoroso cambio di look. Ed ha lasciato tutti a bocca aperta. Perché, vi starete chiedendo? Non vi anticipiamo: guardate coi vostri stessi occhi. Una cosa, però, è certa: così non l’avevamo mai visto prima d’ora, questo è certo!

Il campione azzurro ha cambiato look: incredibile, adesso è irriconoscibile

Clamoroso cambio look per il famosissimo ed amatissimo campione azzurro. Terminate le vacanze estive e prima di ritornare ad allenarsi con la sua squadra, il calciatore ha deciso di sconvolgere tutto il suo pubblico. Stiamo parlando proprio di lui: Jorginho! Si, avete letto proprio bene: la colonna portante della Nazionale azzurro e rigorista d’eccellenza ha cambiato il suo look, lasciando tutti a bocca aperta.

Vi ricordate di Jorginho con capelli castani? Ebbene: dimenticatevelo! Come mostrato dal diretto interessato sul suo canale Instagram, il campione azzurro ha completamente rivoluzionato tutto il suo look. Come si è mostrato? Ci pensiamo noi a mostrarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi assicuriamo, così è davvero irriconoscibile. Bando alle ciance, giudicato coi vostri stessi occhi:

Davvero clamoroso, vero? Appena ritornato a casa, Jorginho ha deciso di tingersi i capelli di biondo platino. Cosa ne pensate di questo clamoroso cambio look? E, soprattutto, che voto gli date? Noi 10+.