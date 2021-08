Can Yaman ha appena condiviso un annuncio davvero incredibile: non solo Sandokan, altra impressionante novità in arrivo, i dettagli.

Non ce l’aspettavamo affatto, eppure, proprio qualche ora fa, Can Yaman ne ha dato la conferma. Entrato nel cuore di tutti gli italiani grazie a diverse serie televisive turche di cui è stato il protagonista, l’attore è uno dei volti più amati ed apprezzati del piccolo schermo nostrano. Desiderato da tantissime donne per la sua bellezza, il bel Yaman è anche apprezzato per le sue doti da perfetto interprete. È proprio per questo motivo che, dopo lo sconsiderato successo di ‘Daydreamer’ e ‘Mr Wrong’, l’attore turco è stato scelto per prendere parte a tantissimi altri progetti. Il primo è sicuramente Sandokan, nel quale reciterà accanto a Luca Argentero. Del secondo, invece, fino a qualche ora fa, non ne avevamo notizia. Adesso, invece, possiamo annunciarvelo a gran voce.

Proprio sul suo canale social ufficiale, Can Yaman non ha affatto perso occasione di poter dare ai suoi sostenitori un annuncio davvero incredibile. Di che cosa parliamo? Ci pensiamo immediatamente a dirvi ogni cosa nel minimo dettaglio, state tranquilli!

Can Yaman, annuncio incredibile: accadrà a Settembre, finalmente!

Sul suo canale social ufficiale, Can Yaman è davvero attivissimo. Ed è proprio per questo motivo che una notizia del genere non ha affatto potuto fare a meno di condividerla con i suoi sostenitori. Qualche ora fa, infatti, ha condiviso con loro un annuncio davvero incredibile. E, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto il giro del web.

Ricordate quando vi abbiamo raccontato che, insieme a Luca Argentero, Can Yaman sarà il protagonista di ‘Sandokan’? Ebbene: da quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che questa non sia soltanto l’unica novità in arrivo. Come raccontato dal diretto interessato, infatti, le riprese di ‘Sandokan’ partiranno nuovamente a Settembre 2022. Invece, nei prossimi mesi, l’attore turco sarà impegnato con le riprese di un’altra serie televisiva intitolata ‘Viola come il mare’. Una notizia davvero fantastica, vero?

A quanto pare, sembrerebbe che non sia soltanto Can Yaman il volto principale della serie televisiva. Sembrerebbe che, accanto a lui, ci sarà anche un’ex Miss Italia: Francesca Chillemi.