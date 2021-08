È stata una concorrente del GF 12, come dimenticare la sua allegria: sapete com’è diventata oggi? Dopo 9 anni, farete fatica a riconoscerla.

Tra i tantissimi concorrenti che, in queste lunghe ed intense sedici edizioni, abbiamo conosciuto, è davvero impossibile non ricordarci di lei. Entrata a far parte del reality nel corso della sua dodicesima edizione, la giovanissima concorrente ha riscosso un successo davvero impressionante. Tanto è vero che ancora adesso, nonostante siano passati ben 9 anni dalla sua partecipazione al programma, continua ad essere ricordate con immenso affetto e simpatia da tutto il pubblico italiano. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: com’è cambiata oggi?

È stata una concorrente del GF 12 e, a causa della sua immensa simpatia, ha riscosso un successo davvero incredibile. Certo, quell’anno a vincere, come ricorderete, è stato proprio Sabrina Mbarek, eppure la simpaticissima romana è riuscita a guadagnarsi ugualmente il podio, classificandosi al secondo posto. Cosa sappiamo, però, adesso su di lei? Cosa fa oggi a distanza di 9 anni? E, soprattutto, com’è cambiata? Siete curiosi di saperlo? Ci pensiamo immediatamente!

È stata una concorrente del GF 12, eccola oggi dopo 9 anni: impossibile riconoscerla

Era esattamente il GF 12 quando, per la prima volta in assoluto, la simpaticissima romana entrava nella casa come concorrente del famosissimo reality. Stiamo parlando proprio di lei: Gaia Elide Bruschini. La ricordate? Da una bellezza davvero impressionante e un carattere forte, la romana ha riscosso un successo talmente incredibile tanto da aggiudicarsi il secondo posto sul podio. Cosa fa oggi, però? E, soprattutto, com’è cambiata?

Sono trascorsi esattamente 9 anni da quando Gaia Elide Bruschini ha preso parte al GF 12 come concorrente, ma sapete cosa fa oggi? Ebbene: siamo riusciti a rintracciarla su Instagram. E, vi assicuriamo, è davvero bellissima. Non sappiamo cosa faccia oggi e, soprattutto, che lavoro svolga. Anche se immaginiamo che abbia detto ‘addio’ al mondo dello spettacolo. Una cosa è certa, però: farete sicuramente difficoltà a riconoscerla. Perché? Guardate un po’ qui:

Da bionda, si vede chiaramente che Gaia ha letteralmente cambiato colore dei capelli. Però, diciamoci la verità: è sempre bellissima! Siete d’accordo con noi?