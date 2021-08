E’ diventata mamma di Bruno Romeo: gioia immensa per la famosa conduttrice, benvenuto!

L’amatissima conduttrice ha annunciato tramite un post su Instagram di essere diventata mamma: pioggia di like per il piccolo Bruno Romeo.

Fiocco azzurro per uno dei volti più amati della tv: la bravissima conduttrice è appena diventata mamma per la prima volta e tramite il suo profilo Instagram ha comunicato la splendida notizia ai fan.

Leggi anche——->>>È diventata mamma del suo primo figlio: gioia immensa per l’ex concorrente del GF, fiocco azzurro

Il piccolo Bruno Romeo pesa più di 4 chili ed è venuto al mondo per riempire di gioia la vita della mamma e del papà: “la sensazione di essere lanciati nello spazio su uno shuttle in un viaggio senza precedenti”, ha scritto la famosa conduttrice in un post sul suo seguitissimo profilo.

L’annuncio della gravidanza era stato dato proprio dalla neomamma lo scorso 18 aprile nel corso della trasmissione che conduce su Rai 2, “Quelli che il calcio”: avrete certamente capito che si tratta di Mia Ceran, in questo momento al settimo cielo per la nascita del suo primo figlio!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Benvenuto Bruno Romeo: la conduttrice diventa mamma per la prima volta

Il volto della storica trasmissione calcistica di Rai 2 ha così dato alla luce il figlio avuto dal compagno Federico Ferrari, manager della Diesel. La storia tra i due è iniziata dopo la fine del legame col giornalista Malcom Pagani, figlio della scrittrice Barbara Alberti.

Leggi anche——->>>Benvenuta Vittoria: è diventata mamma per la prima volta, gioia incredibile!

Mia e il suo ex sono sempre stati molto discreti sulla loro relazione passata e non hanno mai parlato pubblicamente della rottura. Ad ogni modo, da poche ore per la Ceran è iniziata una nuova vita, quella da mamma, e noi auguriamo il meglio a tutta la sua splendida famiglia.

Tanti i commenti e i like sotto questo tenerissimo post della conduttrice, visto che meraviglia?