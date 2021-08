“Mi ascoltava, mi impediva di vomitare”: così la famosa attrice ha sconfitto la bulimia

La famosa attrice ha sconfitto la bulimia: “Mi ascoltava, mi impediva di vomitare”, di seguito vi riportiamo le sue parole

In una recente intervista, la famosa attrice ha raccontato come è riuscita a superare la bulimia. Un racconto struggente, ma con un lieto fine che può essere d’aiuto per moltissime persone che soffrono di questa terribile malattia. Di seguito vi sveliamo di chi stiamo parlando, riportandovi le sue parole.

LEGGI ANCHE: Un sorriso dolcissimo, in questo scatto aveva solo tre anni: oggi l’attrice è una vera dea

La famosa attrice ha sconfitto la bulimia: il suo racconto

L’attrice Lorena Cacciatore ha raccontato il suo passato con la bulimia. L’attrice, nota soprattutto per Il Paradiso delle Signore, ha raccontato in un’intervista a Diva e Donna come è riuscita a sconfiggere questa terribile malattia. L’attrice è incinta e, secondo il suo racconto, è stato proprio il compagno a salvarle la vita.

I due, infatti, si sono conosciuti in un periodo abbastanza delicato per la Cacciatore. L’attrice stava lottando con la bulimia. “Stavo affrontando un momento difficile” – ha spiegato l’attrice al settimanale – “Non facevo avvicinare nessuno. Lui è entrato piano piano nella mia vita e l’ha stravolta. Da allora non ci siamo più separati”.

L’attrice ha poi proseguito il racconto: “Quando ho conosciuto Federico ero bulimica. Mi nascondevo, evitavo gli inviti degli uomini. Il mio rapporto con il cibo era scomposto, difficile da gestire: durante la giornata o mi abbuffavo o vomitavo. In quel periodo non avevo più nemmeno il ciclo: mi è bastato frequentare Federico per un mese perché tutto tornasse nella norma”.

La Cacciatore è già al settimo mese di gravidanza e diventerà mamma a fine settembre. Il bambino si chiamerà Edoardo. Per la coppia si tratta del primo figlio. Marchetti ha trovato in lei l’amore dopo la fine del matrimonio con Rachele Mura. Lei, invece, è stata sette anni con Alessio Vassallo. Oggi con lui c’è un bellissimo rapporto d’amicizia e pare che lui si sia commosso quando la Cacciatore gli ha detto di essere incinta.