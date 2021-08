Per circa due anni è stata la fidanzata di un famoso ex tronista, la ricordate? Adesso la sua vita è letteralmente cambiata: eccola oggi!

Diteci la verità: è davvero impossibile dimenticarci di lei. Fidanzata per circa due anni con l’ex amatissimo tronista di Uomini e Donne, la donna è riuscita a conquistare l’attenzione del pubblico italiano in un vero e proprio batter baleno. A catturare l’interesse di tutti, sia chiaro, non soltanto è stata la sua incredibile bellezza ed eleganza, ma anche il suo forte e determinato carattere. Dal momento del suo esordio sul piccolo schermo, sono trascorsi tantissimi anni, ma siete curiosi di sapere com’è cambiata oggi? E, soprattutto, com’è cambiata la sua vita?

Il suo esordio nel mondo dello spettacolo è avvenuto esattamente nel 2005. Quando, per la prima volta in assoluto, andava in onda ‘Vero Amore’, versione attuale di Temptation Island. Tra le schiera delle singles, la bellissima modella era riuscita a conquistare l’attenzione di uno dei sei fidanzati. Stiamo parlando proprio di Giuseppe Lago. Da quel momento, la vita dell’ex tronista è letteralmente cambiata. Dopo aver terminato la sua storia d’amore con la fidanzata, nonché sua corteggiatrice e scelta, storica, il pugliese ha iniziato la sua storia d’amore con Erminia.

Ricordate Erminia, l’ex fidanzata del tronista Giuseppe Lago? Eccola oggi: è incantevole!

Il suo debutto nel mondo dello spettacolo, come dicevamo precedentemente, è avvenuto esattamente nel 2005. Quando, per la prima volta in assoluto, prendeva parte allo storico programma ‘Vero amore’.Stiamo parlando proprio della bellissima e giovanissima Erminia Castriota. La ricordate? Dal momento della sua partecipazione al programma di Maria De Filippi, lo sappiamo benissimo, la sua vita è letteralmente cambiata. Adesso, invece, cosa fa? E, soprattutto, com’è diventata?

Dopo due anni dall’inizio della sua storia d’amore con Giuseppe Lago, i due si sono detti definitivamente ‘addio’. Cosa sappiamo, però, adesso su Erminia? In particolare, cosa fa oggi? E com’è cambiata la sua vita? Ecco: siamo riusciti a rintracciare l’ex fidanzata dell’amatissimo tronista su Instagram. Ed abbiamo constatato che adesso la sua vita è drasticamente cambiata. Convolata a nozze, nel 2009, con Tommaso, la bella Castriota è anche diventata mamma di due splendidi bambini. Ed adesso è completamente lontana dalle telecamere.

