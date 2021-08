Regalo meraviglioso per Gerry Scotti, l’hanno portato proprio lì per farglielo scegliere: ecco di cosa si tratta

Gerry Scotti è uno dei conduttori più famosi della televisione italiana, nonché uno dei più amati dal pubblico. L’uomo ha lavorato per tutta la sua carriera in Mediaset e risulta essere tra i conduttori più pagati della rete fondata da Pier Silvio Berlusconi.

Scotti è uno dei pochi ad avere all’attivo oltre 700 prime serate e più di 8000 puntate di programmi in day time sulle reti Mediaset. Egli ha inoltre condotto moltissimi programmi di successo, tra cui ricordiamo “Chi vuol essere milionario” e “Caduta libera“. Negli ultimi anni ha anche vestito i panni di giudice nel programma Tu si que vales, in onda in prima serata su Canale 5.

Gerry Scotti, regalo bellissimo: di cosa si tratta

Il famoso conduttore televisivo Gerry Scotti ha da poco festeggiato il compleanno. L’uomo ha compiuto 65 anni ed ha trascorso il giorno del suo compleanno in un importante ristorante del ragusano insieme alla moglie Gabriella e ad alcuni amici che vivono a Scicli, in provincia di Ragusa.

Come riporta il sito RagusaNews, gli amici hanno fatto a Gerry un regalo meraviglioso. Essi l’hanno portato in campagna, sopra Cava d’Aliga, in un vivaio di piante e carrubi secolari. A bordo di un caddy da golf hanno fatto una perlustrazione del vivaio prima di scegliere l’albero da regalare al famoso conduttore. Un regalo che Gerry avrà sicuramente apprezzato.

Nel giorno del suo compleanno, il conduttore di Caduta Libera ha pubblicato su Instagram una foto in un giardino di Scicli, scrivendo: “65 e non sentirli: sarò un po’ sordo? Grazie a tutti per gli auguri e l’affetto, buona estate”.

Gerry è stato confermato anche per il prossimo anno a Mediaset. Il conduttore sarà nuovamente al timone dei suoi show televisivi.