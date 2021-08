Questa ragazza ha 22 anni e si è appena laureata in Fashion Business: è la figlia di un amatissimo conduttore

La ragazza nella foto ha 22 anni e si è appena laureata in Fashion Business presso l’Istituto Marangoni di Milano. Un traguardo meraviglioso, festeggiato insieme al suo papà che è un conduttore amatissimo dal pubblico, nonchè uno dei più famosi in Italia. Non notate alcuna somiglianza? Noi vi abbiamo dato qualche indizio, ma se non siete riusciti ad indovinare, di seguito vi diciamo di chi si tratta.

Lei si chiama Alice Sebastiani, ha 22 anni, si è appena laureata ed è la figlia di un conduttore amatissimo. Il cognome Sebastiani non vi dice nulla? Probabilmente no perchè il padre è divenuto famoso con il suo nome d’arte. Alice è la figlia di Amadeus, uno dei volti di punta della Rai nonché direttore artistico del Festival di Sanremo.

La giovane Alice si è laureata in Fashion Business all’Istituto Marangoni di Milano con 110 e lode. Un percorso straordinario che sicuramente avrà riempito di gioia il papà. La ragazza è nata dalla relazione tra il conduttore televisivo e Marisa Di Martino, sua prima moglie.

Alice su Instagram ha ringraziato la famiglia che l’ha supportata lungo tutto il percorso: “Non è scontato che una famiglia supporti e capisca il desiderio di lavorare nel mondo della moda, ma io sono stata fortunata! Non solo avete capito la mia passione ma avete fatto in modo che la coltivassi in una delle scuole migliori”.

Adesso la Sebastiani potrà intraprendere il suo percorso nel mondo della moda, scegliendo dunque una strada diversa da quella del padre. La moda e lo spettacolo, però, spesso vanno a braccetto dunque chissà se prima o poi Alice e il papà lavoreranno insieme.