Ha interpretato Gracia ne Il Segreto: nella soap l’abbiamo vista così, ma com’è oggi l’attrice? Resterete di stucco.

A maggio 2021 c’è stata l’ultima puntata di quella che forse è stata una delle soap che più ci ha appassionato negli ultimi anni. Il Segreto ha chiuso i battenti, dopo ben 8 anni e 12 stagioni. Una soap opera spagnola che ha avuto un successo incredibile, e questo è merito della trama resa sempre più avvincente. In Spagna è andata in onda dal febbraio 2011 al maggio 2020, mentre in Italia, abbiamo avuto il piacere di seguirla dal giugno 2013 fino al 28 maggio 2021.

Dai primi personaggi della prima stagione, Pepa, Tristan, Soledad, Donna Francisca, fino alle new entry, tutti hanno lasciato il segno! Ognuno di loro ci ha trasmesso qualcosa. I colpi di scena non sono mai mancati e le aspettative sono, per questo, sempre state alte. Tra i tanti personaggi che abbiamo amato non possiamo non citare la bellissima Gracia Hermosa. Bella e simpatica, è stata la compagna di Hipolito. L’attrice che ne ha vestito i panni è Carmen Canivell. L’abbiamo vista nella soap così, ma l’avete mai vista fuori dal set? Vi mostriamo uno scatto recente, resterete stupiti!

Ha interpretato Gracia ne Il Segreto: vedere l’attrice adesso vi spiazzerà

Il Segreto è una soap opera spagnola che abbiamo avuto modo di seguire per tanti anni, esattamente 8. Tutto è iniziato con la prima stagione che ha visto al centro dell’attenzione la storia d’amore tra Pepa e Tristan, finita poi, al matrimonio, con la morte dell’uomo. Ogni puntata è stata animata dai tantissimi personaggi che hanno fatto da centro della soap.

Vi ricordate di Gracia Hermosa? Impossibile dimenticarla, vero? Ci ha fatto tanto sorridere con la sua simpatia ed esuberanza. Compagna di Hipolito, ha lasciato la serie a causa dell’incendio causato da Fernando, che ha causato la sua morte. L’attrice che l’ha interpretata è Carmen Canivell: l’avete mai vista fuori dal set? Osservate qui, resterete spiazzati:

E’ di una bellezza fuori dal comune. Eravamo già incantati quando l’abbiamo vista ne Il Segreto, non poteva non succedere anche fuori dal set. Carmen, sembrerebbe, da quanto si apprende dal web, che dopo aver studiato giornalismo, si sia dedicata alla recitazione, avendo, però, una forte passione per la danza. E proprio queste immense sue doti l’hanno portata ad essere l’attrice di successo che è oggi.