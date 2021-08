Paolo Bonolis parla di sua figlia Silvia: “I problemi di salute persistono… il suo sorriso è luce pura”

Paolo Bonolis parla di sua figlia Silvia, prima figlia nata dal matrimonio con Sonia Bruganelli.

Amatissimo conduttore, Paolo Bonolis non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Una carriera, la sua, che non può dirsi priva di successi. Uno dei suoi programmi degli ultimi anni che ha riscontrato ascolti record, è Avanti un altro.

Al fianco del conduttore troviamo Luca Laurenti. La trasmissione ha avuto un tale successo nella stagione precedente, tanto da andare in onda anche la domenica sera. Anche in prima serata, non ci ha assolutamente deluso. Della sua vita professionale conosciamo praticamente tutto, ma cosa sappiamo in ambito privato? Bonolis , qualche tempo fa, in un’intervista rilasciata a Il Messaggero, ha parlato a cuore aperto, raccontando dei problemi di salute di sua figlia Silvia.

Paolo Bonolis parla di sua figlia: “I problemi di salute persistono… “

Paolo Bonolis è uno dei conduttori più amati e apprezzati della televisione italiana. E diciamo la verità, come può essere il contrario? Proprio il conduttore, tempo fa, in un’intervista rilasciata al Messaggero, ha parlato a cuore aperto. Bonolis ha raccontato dei problemi di salute della prima figlia Silvia, nata dal matrimonio con la bellissima e bravissima Sonia Bruganelli.

La figlia di Bonolis e Sonia si è sottoposta ad un lungo periodo di riabilitazione, fatto di sedute di logopedia e di fisioterapia. “Nostra figlia Silvia ha le sue problematiche di salute, a 18 anni il problema persiste, ma con il suo sorriso è più facile affrontarlo… il suo sorriso è luce pura“, ha spiegato.

Ma entrambi, già in passato, avevano parlato dei problemi di salute di Silvia: “Appena nata venne sottoposta a un intervento al cuore. Il post operatorio fu problematico e la portò ad avere un po’ di ritardi nell’iter della crescita. Silvia è una bimba bellissima, sempre molto sorridente”.