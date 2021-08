Seth Gold, protagonista de Il Banco dei pugni: sono passati diversi anni, com’è oggi.

E’ un reality show statunitense che ci ha letteralmente conquistato. Il banco dei pugni segue le ‘avventure’ dei dipendenti dell’American Jewelry and Loan, il più grande banco dei pegni di Detroit. Il negozio viene gestito dal proprietario, Les Gold, e dai suoi figli, Seth e Ashley.

I clienti che arrivano nel negozio possono riscattare, impegnare, vendere o comprare qualsiasi oggetto. Sembra, però, che proprio al suo interno, i litigi siano sempre all’ordine del giorno, non solo tra i clienti e gli impiegati, ma anche tra i lavoratori stessi presenti. Anzi, spesso abbiamo assistito a confronti anche tra Seth e Ashley, o addirittura con il padre. Dal 2009 al 2015 sono state numerose le puntate che abbiamo visto. Come abbiamo detto, a gestire Il banco dei pugni è la famiglia Gold, ricordate vero Seth? L’abbiamo visto così, ecco com’è oggi.

Il banco dei Pugni, vi ricordate di Seth Gold? Com’è oggi a distanza di anni

Il banco dei pugni è un reality show che abbiamo visto per diversi anni, esattamente dal 2009 al 2015. L’America Jewelry and Loan è il più grande banco dei pegni di Detroit e proprio per questo il numero di clienti è enorme. C’è sempre stato un via vai continuo, tanto che spesso, questo, ha portato alla nascita di litigi. A gestire il banco dei pugni è la famiglia Gold.

Ricordate Seth, il figlio di Les, e fratello di Ashely? Prima era così, quando c’era la messa in onda del reality, ma com’è oggi? Osservate qui:

Sono passati diversi anni ma Seth sembra uguale a prima, non trovate? Dalle foto scattate comprendiamo che Il banco dei pugni sta andando avanti con grande successo. Seth, spesso ha avuto delle discussioni con la sorella, ma a vedere le foto sui social, sembrano oggi più uniti che mai.