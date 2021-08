L’amatissima coppia si è detta definitivamente ‘addio’, adesso è proprio finito: qualche ora fa, l’annuncio ufficiale della rottura.

Adesso è proprio confermato: per l’amatissima coppia del mondo dello spettacolo è davvero finita. A darne l’annuncio, è stato proprio il diretto interessato sul suo canale social ufficiale. Pochissime ore fa, attraverso un post caricato su Instagram, l’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato la rottura definitiva con la sua bellissima fidanzata. “Ci abbiamo provato e riprovato”, ha scritto il volto della televisione italiana a corredo di questo scatto che lo ritrae insieme alla sua compagna, adesso ex.

C’è da dire che la notizia, purtroppo, circolava sul web già da diverso tempo. Soltanto adesso, però, ne è arrivata la conferma. “Mi porterò dentro i momenti più belli e li ricorderò sempre con un sorriso”, ha continuato a scrivere su Instagram. Svelando che, nonostante siano finita, per la sua dolcissima fidanzata proverà tanta stima ed affetto.

È finita per l’amatissima coppia: è appena arrivato l’annuncio ufficiale, la notizia lascia di stucco

Si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip e, da quel momento, non si sono mai più lasciati. Come ogni cosa bella, però, anche la loro storia è giunta al capolinea. E, proprio qualche ora fa, è arrivato l’annuncio ufficiale che rivela che, ormai, per l’amatissima coppia è finita. Stiamo parlando proprio di loro: Luca Onestini ed Ivana Mrzova.

Avete letto proprio bene, si! Entrati nella casa di Cinecittà nel corso della seconda edizione ‘celebrity’ i due giovanissimi ragazzi si sono conosciuti, piaciuti ed, in seguito, innamorati. Da quel momento, sono trascorsi quasi 4 anni. Eppure, pochissime ore fa, è arrivato la notizia della loro rottura. “A volte semplicemente le cose prima cambiano e poi finiscono”, ha scritto l’ex gieffino ed ex tronista di Uomini e Donne, confermando quindi la rottura con la bella Ivana.

Seppure si parlava da diverso tempo di una presunta crisi tra i due, la notizia della rottura ha lasciato davvero di stucco tutti. Cosa ne pensate voi? Vi piacevano come coppia Ivana e Luca?