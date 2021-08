Dopo Temptation Island la sua vita è cambiata totalmente: l’ex protagonista lo ha svelato solo ora! Riguarda il suo lavoro.

E’ stata una delle protagoniste indiscusse dell’edizione di Temptation Island in questa estate 2021. Manuela Carriero, classe 1990, si è presentata al programma come fidanzata di Stefano Sirena. I due hanno avuto un percorso tortuoso: dopo un’accesa lite al falò di confronto, hanno deciso di uscire separati. Il cuore di Manuela appartiene ormai a Luciano Punzo, il tentatore che l’ha aiutata nel corso dell’esperienza a Temptation Island. Ma è cambiata la vita di Manuela dopo Temptation Island? La risposta è sì! Ecco cosa ha confessato ai suoi follower: nessuno immaginava!

La sua vita è cambiata dopo Temptation Island: l’ex protagonista lo racconta solo ora

Temptation Island ha cambiato la vita di Manuela Carriero non solo in ambito sentimentale ma anche lavorativo. Prima di iniziare la sua avventura nel programma, Manuela faceva la barista. Su Facebook inoltre, tra le info, abbiamo scoperto che lavorava da Bershka, un noto brand di abbigliamento. Le cose oggi sono cambiate, forse a settembre comincerà un nuovo lavoro.

Cosa fa oggi è la domanda che tanti fan si chiedono. Fanpage riporta le parole di Manuela: si tratta di una risposta ai suoi follower che le hanno chiesto ‘siete sempre in giro, non avete più un lavoro?’. Ecco le parole di Manuela:

“Siamo in giro proprio per via del lavoro di Luciano. Lui è un modello e domani ha uno shooting. Io dopo aver lasciato il mio lavoro a tempo indeterminato per seguire il mio ex non ho più trovato un lavoro stabile. Al momento sono disoccupata ma ho avuto una proposta come segretaria per settembre”.

