Beppe Vessicchio e sua moglie Enrica: sono insieme da oltre 40 anni

Avete mai visto la moglie di Beppe Vessicchio? La coppia è insieme da oltre quarant’anni.

Beppe Vessicchio è uno dei personaggi della televisione italiana più amati ed apprezzati. E’ un musicista, arrangiatore, direttore d’orchestra, compositore: è un vero e proprio talento! E’ conosciuto al grande pubblico, in particolar modo, per le sue presenze come direttore di orchestra al Festival di Sanremo.

Ogni volta è un successo. Vessicchio ha sempre guadagnato la standing ovation del pubblico presente in sala, ma anche da casa, i telespettatori, sono rimasti incantati. Ma l’abbiamo anche potuto apprezzare come professore di musica e direttore d’orchestra ad Amici di Maria De Filippi. Anche il maestro, come tutti i personaggi del mondo dello spettacolo, ha un profilo social seguitissimo. Qui, condivide diverse immagini, ma una non è passata inosservata. Vessicchio si mostra insieme a sua moglie: l’avete mai vista? E’ una donna bellissima!

Avete mai visto la moglie di Beppe Vessicchio? E’ una donna bellissima

E’ conosciuto al grande pubblico per la sua presenza come direttore d’orchestra al Festival di Sanremo, dove, più volte ha ricevuto la standing ovation del pubblico. Ma, abbiamo visto Vessicchio anche nella scuola più amata d’Italia, quella del talent show Amici di Maria de Filippi. Qui, è stato un professore di musica e il direttore d’orchestra.

Della sua vita professionale conosciamo abbastanza, e si sa, il maestro è dotato di un talento straordinario, ma cosa sappiamo, invece, di lui? Il direttore d’orchestra è sposato da tanti anni con Enrica: avete mai visto sua moglie? Insieme sono bellissimi!

I due si sono sposati nel 1989 dopo ben 12 anni di fidanzamento. Sembrerebbe che Vessicchio abbia conquistato sua moglie proprio con la musica! Un grande amore che va avanti da oltre quarant’anni.