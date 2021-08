Chi è l’ex moglie di Raoul Bova Ecco com’è oggi Chiara Giordano: vi sveliamo tutte le curiosità sul suo conto, sapete che lavoro fa?

Raoul Bova non ha affatto bisogno di presentazioni. Parliamo di uno degli attori più famosi d’Italia. Se la sua carriera è nota a tutti, in molti non conoscono le curiosità sulla sua vita privata. Oggi è felicemente impegnato con la showgirl e modella spagnola Rocio Munoz Morales, madre delle sue due figlie, Luna e Alma. Prima di incontrare la sua dolce metà sul set del film Immaturi – Il viaggio, è stato sposato con Chiara Giordano. Insieme a lei, ha dato alla luce Alessandro Leon e Francesco. Ma chi è l’ex moglie di Raoul Bova? Siamo qui per parlarvi proprio di lei.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Ex moglie Raoul Bova, com’è oggi Chiara Giordano: vita sentimentale, lavoro, curiosità

Raoul Bova prima di Rocio Munoz Morales, ha avuto un’altra importante storia d’amore. Il celebre attore è stato sposato dal 2000 sino al 2013 con Chiara Giordano.

Leggi anche Rocio Munoz Morales, sapete cosa faceva prima di diventare attrice? È successo prima del suo debutto in Italia

Chiara Giordano è un nome sentito più volte nel mondo dello spettacolo. Non solo accostata al suo ex marito: Chiara è la figlia dei due avvocati Francesco Giordano e Annamaria Bernardini De Pace. Classe 1973, ha una grande passione per gli animali: da qui è nato il suo mestiere. La Giordano è infatti una veterinaria.

Conosciamo però tutti un’altra sua passione, quella per il ballo. L’ex moglie di Raoul Bova ha infatti partecipato ad Amici Celebrities, il format VIP di Amici di Maria de Filippi. A condividere la sua passione per la danza il suo compagno, Andrea Evangelista, ballerino e coreografo. Questa una loro foto insieme, pubblicata dalla veterinaria sul suo canale Instagram:

Leggi anche Raoul Bova, stenterete a riconoscerlo in queste immagini: la sua prima volta davanti alla telecamera