Sapete cosa fa nella vita la mamma di Ilary Blasi? Un lavoro completamente diverso rispetto a quello della figlia

Ilary Blasi è una delle conduttrici più amate della televisione italiana, nonché una delle più affascinanti. La donna ha sposato Francesco Totti, per il quale non servono presentazioni. Totti è l’ottavo re di Roma, nell’immaginario collettivo uno dei migliori calciatori mai esistiti.

Dopo essere diventata la signora Totti, Ilary ha sfondato nel piccolo schermo, divenendo la conduttrice di programmi di successo come Le Iene, il Grande Fratello Vip e nel 2006 ha condotto anche il Festival di Sanremo insieme a Giorgio Panariello. Attualmente, dopo aver lasciato la conduzione del GF VIP, la Blasi è al timone de L’Isola dei Famosi.

Ilary Blasi, sapete cosa fa la mamma?

La Blasi è nata il 28 aprile 1981 a Roma da papà Roberto e mamma Daniela. I genitori erano entrambi originari di Frontone, in provincia di Pesaro e Urbino. Lei è la seconda di tre sorelle e il nome fu scelto dal padre, appassionato di film western. Ilary, infatti, era la protagonista di un noto film di quel genere.

Sapete che lavoro fa la mamma della conduttrice televisiva? Se Ilary ha scelto il mondo dello spettacolo, la madre, prima di lei, aveva scelto un mondo ben diverso rispetto a quello della figlia. Daniela Serafini, infatti, è una vigilessa e quindi vive in un ambiente sicuramente più ‘rigido’, rispetto all’ambiente ‘aperto’ frequentato dalla figlia.

Tale madre, tale figlia: il detto forse non fa proprio così, ma in questo caso calza a pennello per Daniela e Ilary. La madre della Blasi è bellissima e adesso sappiamo sicuramente da chi ha preso la moglie di Totti. Le due donne, infatti, sono molto somiglianti. Anche il padre della Blasi, però, è un bell’uomo. Insomma, la bellezza a casa Blasi è di famiglia.